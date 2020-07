França. Feministas indignadas pela nomeação de ministro acusado de violação

Organizações de mulheres contestam os novos do novo ministro do Interior e do titular da Justica: o primeiro é investigado por uma acusação de violação, e o segundo teria feito repetidamente declarações machistas.

Redação Organizações de mulheres contestam os novos do novo ministro do Interior e do titular da Justica: o primeiro é investigado por uma acusação de violação, e o segundo teria feito repetidamente declarações machistas.

Na terça-feira, umas dezenas de ativistas feministas que se manifestavam junto ao Ministério do Interior foram impedidas de o fazer pelas forças policiais. As mulheres exigiam a demissão, do recentemente empossado ministro do Interior, Gérald Darmanin, aos gritos: "Darmanin demissão", "Darmanin violador".

As feministas dizem-se sideradas pela nomeação de um homem investigado por violação para chefe das polícias.

Depois de uma decisão favorável a Gerard Darmanin, neste caso, em 2018, em junho as investigações foram retomadas, em relação a um caso que data de 2009, em que o atual ministro é acusado de violação, assédio sexual e abuso de confiança.

As organizações feministas também protestam pela nomeação do novo titular da pasta da Justiça, Eric-Dupond Moretti, acusado de ter tomado repetidas posições contra as denúncias do #metto de abusos sexuais cometidos nos meios artísticos e na sociedade francesa.

"Nomear como primeiro polícia de França Gérald Darmains, um homem acusado de violação, e de como guardião das leis Eric Dupond-Moretti, um anti-feminista notório, é completamente impensável", disse ao Le Monde, Céline Piques, porta-voz da associação Osez le féminisme!, que lembrou que os dois ministros vão decidir em duas áreas chaves para as vítimas: "Trata-se dos titulares da polícia e da Justiça, duas instituições chaves nos casos das vítimas da violência sexual".

Por seu lado, o porta-voz do novo Governo francês, nomeado por Macron, Gabriel Attal, considera que o novo ministro do Interior tem de "beneficiar da presunção de inocência", até prova em contrário.





