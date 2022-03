O regulador de Energia em França apela aos consumidores que "diminuam o aquecimento, a climatização e a eletricidade" para garantir o fornecimento de energia no próximo inverno, que está em risco devido à guerra na Ucrânia e à baixa produção de eletricidade.

França. Famílias devem “começar já a poupar no gás e na eletricidade”

O presidente da Comissão Reguladora de Energia (CRE) em França, Jean-François Carenco, apelou esta segunda feira aos franceses para economizarem energia "desde já" para prevenir tensões no abastecimento energético do próximo inverno.



Numa entrevista ao diário Les Echos, o patrão do regulador de energia disse temer que as dificuldades de fornecimento de gás provocadas pela guerra na Ucrânia e a baixa inédita da produção de eletricidade nuclear da empresa de Eletricidade de França (EDF) vão necessariamente trazer problemas no inverno de 2022, isto se nada for feito.

“É preciso começar já a economizar no gás e na eletricidade em França, senão poderemos passar mal no próximo inverno”, alertou Jean-François Carenco, pedindo a todos, empresas e consumidores, este esforço, “aos industriais, ao [setor] terciário, aos edifícios públicos, mas também a cada um de nós, diminuindo o aquecimento, a climatização e as luzes [em casa]”. Uma poupança que “é urgente e todos devem fazer”, frisou.

Acelerar as soluções

O presidente da CRE apela também à remoção dos obstáculos administrativos a fim de acelerar a implantação de um terminal flutuante de GNL (gás natural liquefeito) em Le Havre e a simplificar os procedimentos administrativos e judiciais relativos a projetos de energias renováveis.

Para este responsável "há uma necessidade urgente de acelerar” estes empreendimentos e “a crise que estamos a atravessar faz-nos compreender que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual".

A guerra na Ucrânia levou a um aumento significativo do preço dos hidrocarbonetos e levanta a questão da dependência do continente europeu do gás natural da Rússia.

Em França, a produção de energia é afetada pelo encerramento de vários reatores nucleares após a descoberta de fissuras por corrosão nos sistemas de segurança.

