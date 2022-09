A morte do paciente de 81 anos, ocorrida a 1 de setembro, é a segunda registada este ano nas urgências do Hospital Universitário de Estrasburgo.

França. Família de homem que morreu à espera nas urgências apresenta queixa

A família do octogenário que morreu recentemente após uma longa espera nas urgências do Hospital Universitário de Estrasburgo (HUS, no acrónimo francês) quer que "se faça luz" sobre esta morte e vai apresentar uma queixa, disse o seu advogado à AFP esta quarta-feira.

"A família apresentará uma queixa, seja integrando a ação do Ministério Público (MP)" de Estrasburgo se este já tiver aberto uma investigação, seja a título individual, dando início às medidas necessárias "para que seja tomada uma ação penal e seja conduzida uma investigação" por "homicídio involuntário (...) para esclarecer as circunstâncias" da morte, clarificou Matthieu Airoldi.

Contactada pela AFP ao final da manhã, a procuradora do Ministério Público em Estrasburgo, Yolande Renzi, não respondeu em tempo e útil.

"Queremos chegar ao fundo da questão"

A viúva e as duas filhas da vítima acreditam que, "no mínimo, há importantes perguntas a fazer sobre o tratamento que (o paciente) recebeu ou não na sala de urgências" do HUS, continuou.

"Queremos chegar ao fundo da questão", insistiu, acrescentando que os seus clientes querem permanecer anónimos e não pretendem dar mais informações.

A morte do paciente, ocorrida a 1 de setembro, foi divulgada pelo sindicato Force Ouvrière (FO), que escreveu imediatamente ao ministro da Saúde, François Braun, para denunciar "a operação deletéria das urgências" no HUS, onde um outro paciente tinha morrido em março, depois de esperar uma dúzia de horas.

Paciente estava a ser acompanhado no hospital

A morte ocorreu"36 horas após um alerta" dado pela FO "denunciando mais uma situação de bloqueio e sobrecarga nas urgências" do Novo Hospital Civil (NHC) em Estrasburgo, de acordo com a carta enviada a François Braun.

Segundo Matthieu Airoldi, "houve uma transmissão muito, muito fragmentária do processo do paciente", que indica "buracos e um período de pelo menos três horas" durante as quais ele "ficou sem supervisão e sem cuidados enquanto estava extremamente agitado na sala de urgências".

"Era um paciente seguido pela nefrologia e urologia" do hospital, por isso "porque não foi transferido para esses serviços, que o conheciam e poderiam ter tratado dele?", interroga-se.

O advogado, que não sabe a causa da morte, também não indicou porque é que o reformado foi admitido nas urgências.

