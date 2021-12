País está a estudar impor novas medidas restritivas que serão anunciadas até ao fim de semana.

Covid-19

França estima ter 4000 doentes em cuidados intensivos até ao Natal

País está a estudar impor novas medidas restritivas que serão anunciadas até ao fim de semana.

O Governo francês está a considerar novas medidas restritivas até ao fim de semana, anunciou o porta-voz do Executivo, Gabriel Attal, nesta quarta-feira. O responsável alertou que o número de doentes em unidades de cuidados intensivos deve chegar aos 4.000 por altura dos feriados. Um novo Conselho de Defesa da Saúde está previsto acontecer antes do fim de semana.

“Pode haver novas decisões até ao final da semana (...) para tomar as medidas necessárias”, afirmou Attal à saída do Conselho de Ministros.

Transfronteiriços franceses podem ficar em teletrabalho até ao final de março Depois da Bélgica e da Alemanha, o Governo luxemburguês chegou a acordo com a França para prolongar o atual regime de teletrabalho.

Entre as medidas que poderão ser adotadas estão a redução do prazo para a vacina de reforço, atualmente fixado em cinco meses após a toma da primeira dose, o reforço dos controlos nas fronteiras e recomendações especiais tendo em conta as comemorações familiares, adiantou o Ministro da Sáude francês, Olivier Véran.

França, como a maioria dos países europeus, enfrenta um surto de novos casos de covid-19 há várias semanas, o que tem resultado em numerosas hospitalizações e já levou todos os estabelecimentos de saúde públicos e privados em Moselle a ativar o “plano branco”.