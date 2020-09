França equaciona confinamento em dezembro para salvar o Natal

Galardoado, um casal de economistas propõe confinar o país entre 1 a 20 de dezembro para evitar constrangimentos na consoada.

Esther Duflo e Abhijit Banerjee, dois economistas galardoados com o Prémio Nobel da Economia em 2019, propuseram um novo confinamento em dezembro para evitar que as famílias sejam impedidas de se reunirem para celebrar o Natal.

Num artigo publicado no Le Monde, com repercussão mundial, a dupla que reside em França propõe ao governo "um confinamento em todo o território para o período do Advento, de 1 a 20 de dezembro".

Além dos eventuais constrangimentos à presença de todos os membros da família, o casal explica que a solução "clara, uniforme e transparente" visa também limitar a contaminação durante as reuniões familiares, especialmente as dos idosos.

Para sustentar a argumentação que já é objeto de discussão em França, Esther Duflo e Abhijit Banerje invocam os impactos económicos de um eventual cancelamento da época festiva. Nesse sentido e no da preservação dos motores económicos franceses, propõem que "as compras de Natal sejam encorajadas durante o mês de novembro".

Face ao crescente número de infetados e mortes associadas à covid-19, o governo francês anunciou na quarta-feira novas restrições para combater a propagação do vírus.. Doze vilas e cidades foram colocadas numa "zona de alerta reforçado", o que implica em particular o encerramento de bares a partir das 22 horas.

