França. Epidemia de bronquiolite espalha-se por todo o país

AFP Um total de 6.167 crianças com menos de dois anos de idade foram às urgências com bronquiolite entre 24 a 30 de outubro.

A epidemia de bronquiolite intensificou-se em França nos últimos dias, com admissões hospitalares superiores às dos anos anteriores e equivalentes ao pico pré-pandemia, disseram as autoridades de saúde na quinta-feira, num cenário de crise persistente nas urgências pediátricas.

Apontando um "aumento muito importante, rápido e precoce" dos indicadores, a Santé Publique France observou, num balanço semanal, que "a epidemia de bronquiolite se espalhou agora por todas as regiões de França, com a Córsega a entrar na fase epidémica, e com uma intensidade mais acentuada no norte" do país.

Um total de 6.167 crianças com menos de dois anos de idade foram às urgências com bronquiolite no país entre 24 a 30 de outubro, um aumento de 47% em relação à semana anterior. Cerca de 1.980 tiveram de ser hospitalizadas.

Estes são "números muito elevados de visitas às urgência e hospitalizações por bronquiolite, níveis superiores aos observados durante os picos epidémicos das três estações anteriores e já equivalentes aos do pico da estação 2018-2019", sublinhou a agência de saúde.

Comum e altamente contagiosa entre bebés e crianças, a bronquiolite, geralmente provocada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) provoca tosse e respiração difícil, acelerada e sibilante (ruído especial na respiração).

Embora seja angustiante para os pais, a doença é, na maioria das vezes, benigna. Mas em alguns casos, pode exigir uma visita às urgências ou mesmo a hospitalização.

Especialistas recomendam uso da máscara em sítios fechados

Num contexto de covid persistente, de provável "epidemia precoce de gripe sazonal" e de bronquiolite "em fase epidémica em todo o território", a Academia de Medicina recomendou na quarta-feira a reposição do uso de máscara nos locais públicos fechados.



"A situação sanitária não exige atualmente o regresso a medidas obrigatórias", mas a academia recomenda uma máscara FFP2 para os idosos ou com comorbilidades, os familiares e prestadores de cuidados de pessoas vulneráveis, e mulheres grávidas, e uma máscara cirúrgica nos hospitais, lares de idosos, farmácias, e em espaços fechados, tais como transportes públicos durante períodos de muito movimento.



A broquiolite vem sobrecarregar ainda mais as urgências pediátricas, que estão atualmente imersos numa crise ligada a condições de trabalho insatisfatórias e à falta de pessoal.

Face a esta crise e sob pressão dos trabalhadores da saúde, o ministro da Saúde, François Braun, anunciou na quarta-feira novas medidas de apoio aos serviços pediátricos, num montante total de cerca de 400 milhões de euros.

O governante reconheceu a "situação preocupante" nos hospitais, ligada à epidemia de bronquiolite "inquietante".

Tradicionalmente, este surto segue o mesmo padrão sazonal de um ano para o outro: começa entre o final de outubro e meados de novembro, atinge o seu pico em dezembro e termina no final de janeiro ou de fevereiro. Mas esta periodicidade tem sido afetada desde a covid-19, em muitos países.





