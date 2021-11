A nova medida não abrange transfronteiriços e residentes do Grão-Ducado que se desloquem a França por um período inferior a 24 horas e num raio de 30 km.

França endurece regras para não vacinados oriundos do Luxemburgo

Susy MARTINS

A partir desta segunda-feira, os não vacinadas que se deslocam do Grão-Ducado para o país vizinho têm de apresentar um teste PCR ou de antigénio negativo com menos de 24 horas. Uma medida decretada, na última sexta-feira, e publicada nesse mesmo dia no Jornal Oficial do país vizinho.

A autoridades francesas inseriram o Luxemburgo no grupo de países "sob vigilância" devido à evolução da situação pandémica. Uma decisão que acarreta novas regras para as pessoas não vacinadas que querem entrar em território francês.

As crianças com menos de 12 anos estão dispensadas de apresentar comprovativo de rastreio negativo. A medida não abrange também os transfronteiriços e residentes do Grão-Ducado que se desloquem a França por um período inferior a 24 horas e num perímetro de 30 km à volta da fronteira francesa.

A título de exemplo, quem por esta altura quiser visitar os mercados de Natal das cidades de Metz e Estrasburgo tem de fazer um teste PCR ou de antigénio porque está fora do raio de 30 km.

As autoridades francesas decidiram alterar as condições de entrada no país devido à degradação da situação pandémia em vários países, nomeadamente no Luxemburgo, Alemanha ou Suíça.



