A polícia descobriu que Sérgio Rodrigues, residente em Toulouse, terá sido morto pelo agressor durante um encontro que envolveu "drogas e relações sexuais".

França. Emigrante morto com 40 facadas após noite de sexo

Sérgio Rodrigues, de 33 anos, natural de Vizela, morreu brutalmente apunhalado com 40 facadas após uma noite de sexo com o seu assassino confesso, na sua casa, em Carbonne, Toulouse.

Esta foi a conclusão a que chegou a polícia francesa após a primeira fase das investigações. Já antes o Contacto tinha noticiado este violento crime, embora sem os pormenores agora avançados pelas autoridades.

A descrição do que aconteceu foi feita numa conferência de imprensa realizada segunda-feira ao final da tarde, pelo procurador do Ministério Público de Toulouse, Dominique Alzeari. Já com várias informações em seu poder, este responsável contou como tudo se terá passado entre sexta-feira, 25, e sábado de manhã, 26, quando o português natural de Vizela terá morrido às mãos do agressor que conheceu no site de encontros na internet dias antes.

Nessa noite de sexta-feira os dois homens juntaram-se na casa de Sérgio Rodrigues com duas mulheres, de 21 e 26 anos, uma delas conhecida do agressor, noticia o jornal francês 'La depeche'.

As duas mulheres deixaram a casa de madrugada, tendo o novo amigo ficado sozinho com emigrante, em sua casa, no número 7 da rua Jean-Jaurès, em Carbonne.

Noite de drogas e sexo

Após uma noite de drogas e sexo os dois terão iniciado uma discussão, nesse sábado de manhã, segundo aquele diário francês.

Violento, o visitante terá pegado numa faca e começado a apunhalar Sérgio Rodrigues. O português terá tentado desviar-se e lutado, de acordo com a equipa forense, que encontrou um rasto de sangue em vários locais do apartamento.

No total, foram 40 facadas pelo corpo, enquanto o português ia definhando a cada golpe, até à facada final.

As duas amigas terão voltado ao apartamento a pedido do agressor e encontraram Sérgio Rodrigues já morto em casa. Foram elas que chamaram a polícia que foram buscar o autor do crime a casa deste. E ele confessou logo ser culpado.

Este foi um crime marcado por uma "violência bastante considerável, embora ainda estamos a aguardar o resultado da autópsia realizada na segunda-feira", indicou o procurador público na conferência de imprensa dada no Tribunal, no dia 28.

"Múltiplas feridas foram encontradas no corpo da vítima, várias delas fatais, e a cena do crime está espalhada por várias áreas do apartamento”, sublinhou também Dominique Alzeari, citado pelo jornal francês ‘La Depeche’.

As duas mulheres sob investigação

Contudo, e apesar do “arguido ter reconhecido imediatamente o seu envolvimento, algumas das suas explicações não correspondem às investigações", observou o procurador de Toulouse.

Por outro lado, a polícia está a investigar também as duas mulheres que estiveram com eles. Elas foram constituídas arguidas por “alteração da cena do crime” e libertadas mantendo-se sob controlo policial.

O procurador público explicou que “o alegado autor contactou as duas mulheres para que elas recolhessem os pertences que ele tinha deixado lá em casa. Confiou-lhes também as roupas da vítima e a arma do crime e avisou uma delas, que ele conhecia, que já sido condenado por homicídio, no passado. Este é um facto bastante singular. Elas chamaram então a brigada territorial autónoma de Carbonne que de imediato se deslocaram ao apartamento”, contou Dominique Alzeari.

Assassino já tinha morto antes

De acordo com o procurador o assassino reside há pouco tempo em Carbonne e saiu há dois anos da prisão em liberdade condicional. Em 2003, com 17 anos, ele matou uma pessoa, tendo em 2007 sido condenado a 23 anos de prisão pelo “homicídio de uma pessoa vulnerável”, tendo cumprido 15 anos de pena. Agora está de novo detido e vai ser outra vez julgado.

Na segunda-feira os familiares de Sérgio Rodrigues, residentes em Santo Adrião, já estavam em França para tratar do funeral e de toda a logística necessária.