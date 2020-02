Na região da Lorena, os ventos que já atingem 110 km/h antecipam uma noite de alerta vermelho devido à tempestade que assola esta parte da Europa. Corte de energia e comunicações, danos em telhados e chaminés e queda de árvores para além de acidentes rodoviários são algumas das principais preocupações das autoridades.

França e região da Lorena enfrentam tempestade

Neste momento, o vento sopra já com rajadas de 100 km/h em Aube, Marne, Ardennes, Meuse e Vosges. A tempestade que atinge vários países da Irlanda à Alemanha, vai agravando a situação em cada território à medida que se desloca para leste. Durante a tarde, foram registadas rajadas de cerca de 70 a 80 km/h na zona de Champange-Ardenne e nos Vosges. Pela noite, espera-se que aumente ainda mais a intensidade do vento que neste momento já atingiu de 90 a 110 km/h nesta região. Do norte de Burgundy-Franche-Comté até à Alsácia, as rajadas estão entre os 70 e os 90 km/h nas terras mais baixas.

É a madrugada que preocupa as autoridades com previsões de até 160 km/h nas zonas mais altas dos Vosges. As rajadas mais fortes nas partes baixas da parte norte da Lorena deve chegar aos 130 km/h. O vento deverá a abrandar ligeiramente a partir do fim da madrugada mas as rajadas fortes vão continuar ao longo de segunda-feira.

As autoridades alertam para as possíveis consequências da tempestade e pedem às populações que redobrem a atenção e que não se exponham ao risco:

- Cortes de energia e de telefone podem afetar as redes de distribuição durante períodos de tempo relativamente longos.

- Os telhados e chaminés podem ser danificados.

- Os ramos das árvores podem partir-se. Os veículos podem ser arrastados.

- O tráfego rodoviário pode ser interrompido, especialmente na rede secundária em áreas florestais.

- O funcionamento das infraestruturas das estâncias de esqui sofre perturbações.

- Alguns danos podem afetar as redes de distribuição elétrica e telefónica.

- Na Bélgica e na Holanda, as partidas de futebol programadas pelas ligas destes países no domingo foram adiadas.

