O decreto sobre o encerramento das discotecas foi publicado nesta quarta-feira e especifica que estão incluídas “atividades dançantes” em bares e restaurantes.

França. É proibido dançar em bares e restaurantes até 6 de janeiro

O Primeiro-Ministro francês, Jean Castex, e o Ministro da Saúde, Olivier Véran, falaram ao país na segunda-feira, 7, e anunciaram mais restrições para conter a quinta vaga da pandemia em França, que segundo Véran "já é pior que a terceira". Entre as novas medidas está o encerramento de discotecas por quatro semanas, avpartir de sexta-feira e até ao dia 6 de janeiro.

"Fazemos isso porque o vírus circula muito entre os jovens, mesmo vacinados, e porque usar máscara é extremamente difícil nesses estabelecimentos", disse Jean Castex.

França impõe novas medidas: discotecas fecham quatro semanas e avança vacinação de crianças de risco "Temos um paciente que chega aos cuidados intensivos a cada dez minutos", disse o ministro da Saúde.

Medida entra em vigor às 6h00 de sexta-feira

De acordo com o decreto, citado pelo jornal francês Le Figaro, as discotecas “não podem receber público até 6 de janeiro inclusive” a partir de sexta-feira às 6h00, e “esta proibição aplica-se até a mesma data às atividades de dança” em bares e restaurantes.



Um estudo publicado, em novembro, na conceituada revista médica The Lancet, concluiu que as discotecas são "locais de alto risco de transmissão" por serem espaços fechados com pouca ventilação, onde o novo coronavírus pode ficar suspenso no ar com mais facilidade.

Proprietários serão recompensados pelas perdas das próximas semanas

As discotecas reabriram em França no dia 9 de julho, mediante apresentação de certificado covid, após 16 meses de encerramento. Os proprietários foram indemnizados, e serão de novo recompensados pelas perdas das próximas semanas, mas não compreendem como é que outros locais de festas podem permanecer abertos.

O primeiro-ministro Jean Castex disse que o uso de máscara, que se tornou obrigatório no final de novembro em todos os locais fechados em França, e mesmo com o certificado covid, era "extremamente difícil [de aplicar] nesses estabelecimentos".









































