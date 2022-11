Na semana passada, a recusa de Itália em receber o navio humanitário Ocean Viking, com 234 migrantes, levou a uma crise diplomática entre os dois países.

França e Itália realçam "grande importância" de relações bilaterais

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o Presidente italiano, Sergio Mattarella, sublinharam esta segunda-feira a "grande importância" das relações entre os seus dois países, abaladas pela recusa da primeira-ministra de extrema-direita Giorgia Meloni em acolher o navio humanitário Ocean Viking com 234 migrantes.

Numa declaração conjunta, as duas presidências "afirmaram a grande importância das relações entre a França e a Itália e sublinharam a necessidade de criar as condições para uma cooperação plena em todas as áreas, tanto bilateralmente como no seio da União Europeia".

De acordo com a declaração, Macron e Mattarella conversaram ao telefone.

A situação da embarcação Ocean Viking, finalmente recebida na sexta-feira no porto de Toulon, causou uma crise diplomática entre Paris e Roma na semana passada, com a chefe do governo italiano Giorgia Meloni a recusar-se a receber os 234 migrantes que estavam no mar há várias semanas.

Meloni acusou França de "reação agressiva"

No domingo, o porta-voz do governo francês Olivier Véran pediu "à Europa que decidisse muito rapidamente sobre o seguimento a dar" a este comportamento "inaceitável" por parte de Itália.

Na quinta-feira, ao anunciar a decisão de deixar atracar o Ocean Viking, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse que, como medida de retaliação, a França iria suspender com "efeito imediato" o acolhimento planeado de 3.500 migrantes atualmente em Itália. Cerca de 500 deles deveriam chegar até ao final do ano, segundo Olivier Véran.

Giorgia Meloni tinha descrito a reação francesa como "agressiva" e "injustificada", recordando que o seu país acolheu quase 90.000 migrantes desde o início do ano. Itália salientou que, embora vários países se tivessem comprometido desde junho a acolher 8.000 deles para ajudar Roma, apenas 117 tinham sido efetivamente deslocalizados.

