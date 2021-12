Presumível autor do crime, que ocorreu em Albias, no departamento francês de Tarn-et-Garonne, partilhava quarto com a vítima.

Crime

França. Detido suspeito de ter morto e decapitado homem na véspera de Natal

AFP Presumível autor do crime, que ocorreu em Albias, no departamento francês de Tarn-et-Garonne, partilhava quarto com a vítima.

Foi detido o suspeito de ter morto um homem, cujo corpo decapitado foi descoberto na sexta-feira à beira de uma estrada em Albias, no departamento francês de Tarn-et-Garonne. A detenção foi confirmada, esta segunda-feira, por fonte judicial.

O corpo decapitado foi descoberto por um casal que caminhava na zona, na sexta-feira, véspera de Natal. A vítima é "um homem de 31 anos conhecido do sistema judicial por infrações de trânsito e roubo", disse a procuradora interina em Montauban, Anne Gaullier, numa declaração no sábado.



O presumível assassino, um homem na casa dos cinquenta anos e companheiro de quarto da vítima, terá confessado o homicídio do outro homem, na sequência de uma luta ocorrida entre os dois, na noite de 23 para 24 de dezembro. Depois de ter morto o companheiro de quarto, o suspeito terá mutilado o corpo, segundo fonte citada pelo La Dépêche du Midi.

A cabeça foi descoberta no sábado "a cem metros do local num saco de plástico" enquanto "dois antebraços cortados foram encontrados na mesma noite perto do corpo", detalhou a procuradora no comunicado de sábado.

As autoridades abriram uma investigação criminal por "homicídio" e "ataque à integridade de um cadáver" que classificam o crime como "hediondo".

O suspeito deverá ser apresentado a um juiz esta segunda-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.