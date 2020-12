Brunel foi co-fundador da agência Karin Models nos anos 90, e fundou a MC2 Model Management nos Estados Unidos com Epstein.

França. Detido agente de modelos Jean-Luc Brunel no inquérito de Jeffrey Epstein

Brunel foi co-fundador da agência Karin Models nos anos 90, e fundou a MC2 Model Management nos Estados Unidos com Epstein.

Jean-Luc Brunel, um agente de modelos francês que conhecia Jeffrey Epstein de longa data, foi levado sob custódia pelas autoridades francesas, anunciou esta quinta-feira o Ministério Público de Paris.

Brunel, 74 anos, foi detido na quarta-feira como parte de uma investigação aberta no ano passado sobre alegações de violação, agressão sexual e assédio sexual, comunicou o mesmo gabinete, citado pela agência Reuters.

O agente de modelos foi detido no aeroporto Charles de Gaulle antes de embarcar num avião para o continente africano, de acordo com várias reportagens da imprensa francesa.

Pelo menos um dos acusadores de Epstein mencionou que Brunel usava a sua posição como agente de modelos para obter menores para o bilionário, que em tempos se socializou com políticos, celebridades e executivos de Wall Street.

Mas o agente negou anteriormente ter cometido delitos associados com a sua relação com Epstein. Desta vez, um dos seus advogados não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários, por serem feitos fora do horário de expediente.

Filho de juíza que investiga relação entre Epstein e Deutsche Bank morto a tiro Marido da magistrada ficou ferido com gravidade. Família foi atacada em casa, dias depois de Esther Salas ficar com um processo que envolve o falecida magnata acusado de gerir uma rede de tráfico sexual.

Epstein suicidou-se numa prisão de Manhattan aos 66 anos de idade, em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento sobre acusações de tráfico sexual.

Brunel foi co-fundador da agência Karin Models nos anos 90, e fundou a MC2 Model Management nos Estados Unidos com Epstein. Em agosto de 2019, o procurador principal de Paris abriu um inquérito preliminar para averiguar se Epstein tinha cometido crimes sexuais em território francês ou contra raparigas francesas.

A investigação em França está ainda numa fase preliminar e ninguém foi formalmente acusado. Ao abrigo da lei francesa, Brunel pode ser interrogado pela polícia até 96 horas, dependendo das acusações a serem apresentadas, antes de ser libertado ou colocado sob investigação formal.



Os investigadores revistaram as instalações de Karin em Paris no mês seguinte, e os media franceses citaram o advogado de Brunel em outubro de 2019 a dizer que o seu cliente estaria pronto a cooperar com a polícia. Brunel foi detido cinco meses e meio após as autoridades americanas terem prendido Ghislaine Maxwell, uma antiga associada de Epstein.

Maxwell declarou-se inocente de ter ajudado Epstein a recrutar raparigas menores de idade para sexo em meados da década de 1990. Está detida numa prisão de Brooklyn desde julho, e esta semana propôs uma fiança de 28,5 milhões de dólares, ao qual se espera que os procuradores dos EUA se oponham.

Num processo judicial, Virginia Giuffre, uma das acusadoras de Epstein e Maxwell, alegou que Brunel ofereceria trabalho de modelo a raparigas jovens, e levaria raparigas com 12 anos de idade para os Estados Unidos para que ele pudesse "cultivá-las aos seus amigos, especialmente Epstein".

Giuffre alegou também que Brunel estava entre vários homens proeminentes com quem Maxwell tinha sido dirigida para ter relações sexuais, segundo indicam os relatórios do tribunal.

Mensagens aparentemente de chamadas telefónicas rabiscadas num bloco de notas encontrado na mansão de Epstein em Palm Beach, Florida, pareciam indicar que Brunel falava de forma críptica com o seu amigo sobre raparigas menores de idade, de acordo com os registos do tribunal. Uma mensagem de 2005, intitulada "Para Jeffrey de Jean Luc", dizia: "Ele tem um professor para te ensinar a falar russo. Ela tem 2x8 anos de idade e não é loira. As lições são gratuitas e pode ter a sua primeiro se telefonar hoje".

Não foram apresentadas acusações criminais contra Brunel no tribunal federal de Nova Iorque. No entanto, Brunel enfrentou acusações diretas de abuso. Numa exposição "60 Minutos" de 1988, várias modelos acusaram-no de tratamento inadequado, incluindo terem sido drogadas e, ainda num outro caso, de violação. Três antigas modelos também disseram ao The Guardian no ano passado que foram agredidas sexualmente nos anos 80 e 90, em Paris e arredores.

Thysia Huisman, uma antiga modelo holandesa que acusou Brunel de a drogar e violar em Paris em 1991, disse que chorou "lágrimas de alegria" depois de ter ouvido falar da detenção desta quinta-feira.

Brunel tinha processado Epstein em 2015, alegando que os anteriores problemas legais o tinham injustamente envolvido e prejudicado a reputação da sua agência de modelos.



