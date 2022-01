A mulher de 33 anos, que era procurada desde quarta-feira à noite, foi detida em Choisy-le-Roi, na casa de um familiar.

França. Detida mãe de rapaz de 10 anos encontrado morto em mala de viagem

AFP A mãe cujo filho de 10 anos foi encontrado morto na quinta-feira numa mala de viagem em Ferrières-en-Brie, em França, foi detida esta sexta-feira e colocada sob custódia policial.

A mulher de 33 anos, que era procurada desde quarta-feira à noite na sequência de um alerta do companheiro, foi detida em Choisy-le-Roi, na casa de um familiar, revelou o Ministério Público.



Alertadas pela presença de manchas de sangue dentro da casa, as autoridades lançaram imediatamente uma grande operação de busca.

As investigações levaram à descoberta do corpo da criança "escondido numa mala com rodas, num contentor de lixo a cerca de cem metros da casa da família", disse Laureline Peyrefitte, procuradora pública de Meaux, numa conferência de imprensa na quinta-feira.

"Ele tinha vários ferimentos graves, muito provavelmente causados por uma faca", acrescentou.

Está prevista uma autópsia ainda esta sexta-feira para determinar a causa exata da morte.

Foi aberta uma investigação por homicídio voluntário de um menor de 15 anos.

"A família só cá estava há três semanas" e vivia numa casa numa zona residencial, disse à AFP Mireille Munch, presidente da Câmara de Ferrières-en-Brie, que se disse "chocada com tal tragédia".

