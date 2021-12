Khalid Alotaibi, de 33 anos, foi detido pela polícia de fronteira quando estava prestes a embarcar para Riade, informaram as autoridades francesas.

França detém um alegado assassino do jornalista Jamal Khashoggi no aeroporto Charles-de-Gaulle

Um alegado membro do comando envolvido no assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi - em 2018, em Istambul - foi detido esta terça-feira no aeroporto parisiense de Roissy Charles-de-Gaulle e colocado em detenção judicial.

Khalid Alotaibi, de 33 anos, foi detido pela polícia de fronteira quando estava prestes a embarcar para Riade, informaram as autoridades.

Alotaibi foi colocado em detenção judicial ao abrigo de um mandado de prisão internacional emitido pela Turquia, devendo ser agora apresentado ao gabinete de um procurador de Paris, que o notificará do mandado de detenção.

Khashoggi foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul

Jamal Khashoggi - o jornalista saudita que estava exilado nos Estados Unidos, onde escrevia uma coluna para o jornal The Washington Post, com fortes críticas ao regime do seu país – foi violentamente assassinado nas instalações do consulado da Arábia Saudita em Istambul, em 02 de outubro de 2018, por um comando de agentes de Riade

Depois de negar o assassínio, Riade acabou por admitir que a morte do jornalista fora cometida por diversos agentes sauditas que agiram por sua conta.

Após um julgamento na Arábia Saudita, muito criticado pela comunidade internacional, cinco sauditas foram condenados à morte e três a penas de prisão, mas, desde então, as sentenças de morte foram comutadas.

