Estes aumentos, que ainda têm de ser aprovados pelo ministro da Saúde, entrarão em vigor "ao final de um período de seis meses".

França. Consultas médicas aumentam 1,50 euros no outono

As tarifas das consultas médicas aumentarão 1,50 euros antes do final do ano, para um mínimo de 26,50 euros para os clínicos gerais e 31,50 euros para os especialistas, de acordo com a "convenção de arbitragem" apresentada esta segunda-feira aos sindicatos de médicos liberais.

Estes aumentos, que ainda têm de ser aprovados pelo ministro da Saúde, François Braun, entrarão em vigor "ao final de um período de seis meses", ou seja, não antes do final de outubro, segundo o documento consultado pela AFP.

Dois meses após o fracasso das negociações entre os médicos e a Caixa Nacional de Seguros de Saúde, a alta funcionária Annick Morel, nomeada para "arbitrar" esta questão, optou por aceitar o aumento geral proposto no início do ano pela Segurança Social, que custará 600 milhões de euros num ano inteiro.

Por outro lado, foi mantida a "não revalorização sujeita a compromisso territorial". Com efeito, os sindicatos tinham-se insurgido contra este segundo nível de preços (30 euros para os médicos de clínica geral), reservado aos médicos que aceitassem certas condições: acolher mais doentes, fazer turnos noturnos, exercer num 'deserto médico', trabalhar ao sábado de manhã, etc.

Governo quer criar 10.000 postos de trabalho

A antiga inspetora dos assuntos sociais também destacou várias medidas importantes para o executivo.

Para "libertar tempo médico", a ajuda financeira à contratação de auxiliares médicos será "alargada e flexibilizada". Emmanuel Macron fixou como objetivo a criação de 10.000 postos de trabalho até ao final de 2024, contra pouco mais de 4.300 até à data.

Ao contrário dos aumentos das taxas, esta decisão será aplicada sem demora, tal como a criação de uma nova consulta a 60 euros para aceitar um doente crónico sem médico de família. Também neste caso, o Chefe de Estado prometeu que as 700.000 pessoas nesta situação terão "um médico de clínica geral antes do final do ano".

Também não foi fixado qualquer prazo para a "resposta aos cuidados urgentes e não programados". A árbitra optou por "perpetuar" os incentivos para os trabalhadores independentes que participam na "regulação" telefónica do Samu (100 euros por hora) e para receber os doentes no prazo de 48 horas (mais 15 euros). Dois pontos-chave da "missão relâmpago" que François Braun implementou assim que chegou no verão de 2022.

