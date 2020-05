Presidente do grupo Sanofi, Paul Hudson, afirmou que Washington "tem direito a pedido antecipado porque assumiu risco do investimento".

França considera "inaceitável" que farmacêutica dê "acesso privilegiado" de vacina a Estados Unidos

A polémica estalou em França onde uma empresa farmacêutica daquele país assumiu a possibilidade de conceder “acesso privilegiado” dos Estados Unidos à vacina que está a investigar. O governo francês já respondeu através da vice-ministra das Finanças às declarações do presidente executivo do grupo Sanofi que defendeu que Washington "tem direito a um pedido antecipado porque assumiu o risco do investimento".

Agnes Pannier-Runacher rejeitou a posição da empresa farmacêutica reclamando que “é inaceitável que haja um acesso privilegiado de outro país sob um pretexto financeiro", afirmou a ministra numa entrevista à Sud Radio.

O presidente executivo do grupo Sanofi, Paul Hudson, afirmou na quarta-feira à Bloomberg que Washington "tem direito ao maior pedido antecipado porque investiu no risco" e explicou que os Estados Unidos foram os primeiros a financiar a investigação da empresa francesa.

Hudson advertiu ainda que a Europa deve intensificar os seus esforços para procurar proteção contra a pandemia ou corre o risco de ser deixada para trás. Em fevereiro, os Estados Unidos alargaram a colaboração com a empresa em matéria de vacinas, pelo que o diretor argumentou que se o país correu um risco para os ajudar a desenvolver o produto, espera "obter as primeiras doses”.

Contudo, numa outra entrevista, a vice-ministra francesa assegurou que a empresa moderou o discurso e que se a vacina fosse encontrada estaria acessível a nível internacional.

"O responsável da Sanofi France confirmou-me que a vacina estaria acessível em todos os países, incluindo aos franceses, sobretudo porque têm a capacidade de produção em França", sublinhou Pannier-Runacher, acrescentando que "o esforço para encontrar uma vacina em 18 meses não tem precedentes".

Vários peritos norte-americanos acreditam que o desenvolvimento de "uma única vacina" contra a covid-19 não será suficiente para contrariar os efeitos da pandemia e instaram a um esforço conjunto entre a comunidade científica. Os peritos insistem que este desafio exigirá "uma cooperação sem precedentes dos governos, do meio académico, da indústria e dos parceiros filantrópicos globais", porque proteger toda a população da doença exige "uma capacidade de produção significativa".

