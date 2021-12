Caso diz respeito a um cidadão que regressou de uma viagem à Nigéria.

França confirma primeiro caso da nova variante

Um dia depois de os Estados Unidos confirmarem o primeiro caso e Portugal chegar aos 19 positivos da nova variante, também França confirma o primeiro caso da Omicron.

O homem, que terá entre 50 e 60 anos e não foi vacinado contra a covid-19, é residente na região da Île-de-France e tinha chegado de uma viagem à Nigéria, anunciou nesta quinta-feira a Agência Regional de Saúde (ARS). Terá aterrado em território francês a 25 de novembro.

A companheira, também não vacinada, testou positivo para o coronavírus e a amostra está a ser sequenciada para verificar se é a nova variante", disse a ARS.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou esta semana às pessoas a partir dos 60 anos ou com comorbilidades o adiamento de viagens, advertindo que a proibição de viagens internacionais não impede a propagação da nova variante do coronavírus. A organização considerou mesmo que o risco é "muito alto".

OMS: "O fim da pandemia não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha" Baixa cobertura vacinal contra a covid-19 e um nível de testagem insuficiente são a receita perfeita para as variantes se reproduzirem, alertou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A nova variante da covid-19 não foi identificada para já no Luxemburgo. Vários países estão a adotar medidas, sobretudo relacionadas com as viagens provenientes da África Austral, incluindo o Luxemburgo.

