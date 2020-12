Em Le Havre existem 20 locais de rastreio de grande capacidade, abertos das 10h às 20h, doze dos quais estão localizados em Le Havre e oito na comunidade urbana.

Mundo 3 min.

França. Comuna de Le Havre inicia operação de rastreio em larga escala

Em Le Havre existem 20 locais de rastreio de grande capacidade, abertos das 10h às 20h, doze dos quais estão localizados em Le Havre e oito na comunidade urbana.

Na metrópole de Le Havre, a grande operação de rastreio no covid-19, gratuita e sem receita médica, que deverá durar até sábado, começou na segunda-feira de manhã, a um passo lento. Por volta das 10h30, duas mulheres "inauguraram" estas primeiras sessões num ginásio perto da estação.



Segundo a AFP, foram muitos os que se deslocaram para o rastreio de antecipação das férias de Natal. "Venho para ser testado antes de partir para o sul, perto de Aix-en-Provence. Não tenho quaisquer sintomas, mas quero ter a certeza de não ter o vírus antes de partir", explicou Sylvie, uma reformada de 64 anos, de Le Havre.

Oumayma Dardour, uma jogadora profissional de andebol, que foi infetada há um mês, decidiu ser testada porque está a planear viajar para a Tunísia. Menos de uma hora após a sua chegada, as duas mulheres partiram com os seus resultados: "negativos".

De acordo com Jonathan Mathieu, o chefe do centro da Protecção Civil, em declarações à AFP, "os métodos de isolamento positivos serão oferecidos nos hotéis da região de Havre". O município de Havre confirmou a requisição de quartos de hotel para albergar os casos positivos.

Nas proximidades do ginásio, vários habitantes saudaram a iniciativa deste rastreio maciço, mesmo que não tivessem a intenção de ser testados na segunda-feira. "Não tenho tempo e trabalho, mas sei que sou negativo porque sou testado regularmente como parte do meu emprego. Mas é uma boa ideia lançar tal campanha em Havre", diz Samuel, 40 anos, que transporta viajantes entre os aeroportos da Normandia e de Paris.

França passa a ter recolher obrigatório às 20h00, exceto na Consoada O primeiro-ministro francês anunciou como vai ser o desconfinamento gradual perante o aumento das novas infeções. Cinemas e restaurantes vão manter-se fechados. Conheça as novas regras em vigor a partir de dia 15.

"Em Liverpool, conseguiram testar cerca de um terço dos 500.000 habitantes em quatro dias. Se eles testassem 50% da população, eu seria o homem mais feliz do mundo! Estaremos sem dúvida abaixo", estimou o presidente da câmara de Le Havre e antigo primeiro-ministro, Édouard Philippe, nas colunas do Journal du dimanche.

À hora do almoço, num segundo centro no distrito de Bléville, os habitantes que vieram a ser testados numerados nas dezenas, na sua maioria pessoas idosas, também falaram aos jornalistas da AFP. "É bom fazer um teste, pois dessa forma sabes qual é a tua posição. É uma boa iniciativa e espero que o maior número possível de pessoas venha a ser testado", disse Michel Launay, 85 anos. O seu neto José, ao seu lado, diz que apreciou a organização. "Fomos muito bem recebidos e é rápido", disse ele. E ele promete, mesmo com um teste negativo, respeitará sempre as medidas de prevenção, para que este Natal "não seja o último para toda a família".

Outro reformado, Gilbert Decultot, 67 anos, acredita que é "importante fazer tudo o que for possível para deter a pandemia. Temos de dar respostas globais", disse ele.

De acordo com o jornal local da área metropolitana de Le Havre, existem "20 locais de rastreio de grande capacidade", abertos das 10h às 20h, doze dos quais estão localizados em Le Havre e oito na comunidade urbana.

A metrópole, que tem 270.000 habitantes, afirma ter experimentado "a maior incidência na Normandia durante a segunda vaga epidémica". Acrescenta que a dimensão da população e a diversidade geográfica da metrópole, tanto urbana como rural, são características adequadas para a experimentação do rastreio de massa".

Presente no centro de Montivilliers para o lançamento desta operação, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, encontrou-se com as primeiras pessoas a serem testadas. "Tudo está muito bem organizado", disse o ministro com tom prazeroso, explicando o caminho para as pessoas idosas. "Estamos a reforçar a nossa estratégia de protecção de alternativas de teste através do rastreio de uma população assintomática de um certo número de habitantes que esperamos sejam muitos e que têm sido mobilizados em força desde esta manhã", completou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.