França. Comprovativo para ir trabalhar no confinamento já está disponível

Paula SANTOS FERREIRA A partir da meia-noite a França entra em confinamento e todas as saídas têm de voltar a ser feitas com certificados. Os documentos já estão acessíveis no site do governo francês.

É o regresso ao confinamento “como na primavera” disse quarta-feira à noite o presidente francês Emanuel Macron no seu discurso à nação.

E hoje o primeiro-ministro Jean Castex explicou que a partir da meia-noite de hoje, quinta-feira a França regressa à regra de “uma hora e um quilómetro”. Todas as saídas têm de ser “essenciais” e têm de estar justificadas: ir trabalhar, prestar assistência a um familiar, ir ao médico, levar o animal de estimação ao médico, entre outros motivos.

Até 1 de Dezembro os franceses voltam a estar confinados. A situação da epidemia assim o obriga. “Fique em casa o máximo de tempo possível. Siga as regras. O sucesso do combate à epidemia depende da boa cidadania de cada um de nós. Cada hora conta”, declarou Emanuel Macron.



Tudo está previsto nos comprovativos que estão já disponíveis no site do governo francês (clique aqui para aceder) e na aplicação Tous Anti Covid.

No site existem documentos para:

Viagens realizadas "entre a casa e o local de exercício da atividade profissional ou o local de ensino e formação";

“Viagens curtas num raio máximo de um quilómetro ao redor da casa para as necessidades dos animais de estimação”;

“Viagens para consultas e atendimento não podem ser tratadas remotamente e não podem ser adiadas ou para compra de produtos de saúde”;

Um "motivo familiar convincente, para assistência a pessoas vulneráveis ​​ou precárias ou para cuidar de crianças";

Para “circulação de pessoas com deficiência e seus acompanhantes”;

“Para responder a uma intimação judicial ou administrativa”;

“Participar em missões de interesse geral a pedido da autoridade administrativa”;

"Viagem para percorrer longas distâncias".

Tal como no primeiro confinamento, é-lhe pedido que especifique a sua identidade, morada, data e hora de saída para poder emitir o seu certificado.

“Uma hora e um quilómetro” significa que pode levar o seu animal de estimação a passear ou passear no raio de um quilómetro. Nas últimas 24 horas a França registou 36437 casos de infeção num total de 1235132 e 244 mortes num total de 35785.

