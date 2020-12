Primeiro-ministro, Jean Castex, anunciou que as primeiras vacinas começam a ser dadas na última semana de dezembro.

França começa vacinação contra a covid-19 ainda este ano

A França vai começar a vacinar a população contra a covid-19 já este ano.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, 16 de dezembro, no parlamento, pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex. A primeira etapa da vacinação terá início "já na última semana de dezembro", revelou o governante, na sessão onde apresentou o plano de vacinação francês aos deputados.

De acordo com a BFMTV, Jean Castex assegurou, perante o parlamento, que "a França encomendou previamente cerca de 200 milhões de doses" de vacinas.

"A França encomendou previamente cerca de 200 milhões de doses, tornando possível a vacinação de 100 milhões de pessoas, uma vez que a maioria das vacinas requer duas doses. Favorecemos as vacinas mais avançadas, Moderna e Pfizer, e outras poderão chegar nos próximos meses apesar das incertezas", avançou.

A estratégia de vacinação do país vizinho será dividida em três fases, com a primeira, ao que indica, o primeiro-ministro, a arrancar no final deste ano.

A primeira fase, indicou, irá abranger 1 milhão de pessoas e terá início na primeira semana de dezembro, seguindo-se, após parecer da autoridade nacional de saúde sobre as condições em que será ministrada, a campanha de vacinação propriamente dita.

"As vacinas poderão começar já na última semana de dezembro e serão repartidas por um período de seis a oito semanas", adiantou o primeiro-ministro.

Depois disso, está previsto serem vacinadas, prioritariamente 14 milhões de pessoas, entre as quais idosas, doentes de risco e profissionais de saúde.

A França contabilizou nas últimas 24 horas mais 17.615 novos casos e 292 óbitos resultantes da covid-19.

Comissão Europeia quer 27 a vacinarem-se ao mesmo tempo

Com a antecipação da aprovação da vacina pelas instâncias europeias para dia 21 de dezembro, alguns os países preveem começar também mais cedo a vacinar a sua população.



Por outro lado, e segundo noticia a Agência Lusa, a presidente da Comissão Europeia exortou, esta quarta-feira, a União Europeia a iniciar “tão cedo quanto possível” uma campanha de vacinação contra a covid-19, a arrancar em simultâneo nos 27 Estados-membros, para assegurar a erradicação do “vírus horrível”.



Von der Leyen lembrou que a pandemia acabe, é necessário que 70% da seja população vacinada, o que admitiu ser uma “missão gigantesca”.

“Por isso, comecemos tão cedo quanto possível a vacinação, juntos, a 27, a começar no mesmo dia. Iniciemos a erradicação deste vírus horrível juntos e unidos”.

Lembrando que “a Comissão Europeia negociou a mais ampla carteira de candidatas a vacinas” - seis - a presidente da Comissão Europeia apontou que a primeira vacina deverá ser autorizada já dentro de poucos dias, depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter anunciado, que irá tomar a decisão sobre a aprovação da vacina Pfizer-BioNTech a 21 de dezembro, uma semana mais cedo que o previsto.

“A vacinação pode assim começar imediatamente, e outras [vacinas] seguir-se-ão no Ano Novo. E, no total, comprámos doses mais que suficientes para toda a gente na Europa, e ainda estaremos em condições de apoiar os nossos vizinhos e parceiros no mundo, para que ninguém fique para trás”, afirmou.

