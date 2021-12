O número de doentes de covid-19 nas unidades de cuidados intensivos em França aproxima-se dos 3.000.

França com mais de 50 mil casos diários. Mais uma ministra infetada

AFP O número de doentes de covid-19 nas unidades de cuidados intensivos em França, onde o número de novos casos aumentou novamente no final de novembro, aproxima-se dos 3.000. A média diária de contaminações é superior a 50 mil, segundo as autoridades de saúde.

Os serviços de cuidados intensivos tinham 2.936 pacientes no domingo, em comparação com 2.933 no dia anterior. Houve 91 admissões em 24 horas.



No total, 15.528 pacientes foram hospitalizados, em comparação com 15.370 no dia anterior. A tendência tem sido um claro aumento ao longo do último mês, durante o qual este número quase duplicou (+97%).

As autoridades de saúde informam que houve 48.473 novos casos nas últimas 24 horas, com a média diária nos últimos sete dias a exceder 52 mil casos por dia. O número de mortes desde o início da pandemia atingiu 121.493.

Ministra da Indústria infetada

A ministra francesa da Indústria, Agnès Pannier-Runacher, anunciou que tinha testado positivo à covid-19 no domingo, numa mensagem publicada na sua conta do Twitter.

"Fui hoje informada de que era um caso de contacto e imediatamente testei positivo para a covid-19. Estou a isolar-me a partir de hoje e continuo a desempenhar as minhas funções ministeriais remotamente", escreveu a ministra de 47 anos.

De acordo com o seu gabinete, "a ministra não tem sintomas e encontra-se bem" e continuará a exercer funções governativas por telefone e videoconferência, afirmou a mesma fonte.

No final de novembro, o primeiro-ministro Jean Castex também testou positivo, tal como a sua filha de 11 anos.

A França enfrenta um elevado nível de infeções de SARS-CoV-2 e receia, como o resto da Europa, uma aceleração no número de novos casos com a chegada da variante Omicron, que é muito mais contagiosa do que a variante Delta. No entanto, a Delta ainda continua a ser dominante em França.

Passe de vacinação até ao final de janeiro

O Governo francês espera que o passe de vacinação, que deverá substituir o passe de saúde, seja adotado até ao final de janeiro para que possa entrar em vigor "de imediato", disse no domingo o porta-voz Gabriel Attal.



Por sua vez, o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, afirmou que uma extensão das férias escolares para além de 3 de janeiro para travar a pandemia "não era a opção preferida" e só seria decidida como "último recurso".

O executivo espera que o projeto de lei para transformar o passe de saúde num passe de vacinação seja "definitivamente adotado e promulgado antes do final de janeiro para que possa entrar em vigor de imediato", disse Attal.

