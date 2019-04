Mensalidade podia chegar aos 3 mil euros.

França. Cinco mortos num lar de idosos devido a intoxicação alimentar

Uma provável intoxicação alimentar no domingo à noite num lar de idosos da Ehpad, do grupo Korian Omega, em Toulouse fez cinco mortos. Num total de 22 pessoas afetadas, 16 tiveram de ser assistidas no hospital. Segundo um comunicado das autoridades locais, os indivíduos começaram a sentir-se indispostos e com "sintomas de vómitos" logo após o jantar.

Entre as vítimas mortais estão quatro mulheres (76, restantes entre os 93 e 95 anos) e um homem (93 anos), escreve a agência noticiosa France Presse. De acordo com a informação divulgada hoje pela imprensa 13 utentes da La Chêneraie, em Lherm, permanecem ainda no hospital sobre observação. Três pessoas já regressaram entretanto ao centro de dia.

Segundo a agência regional de saúde (ARS), os restos da comida que foi servida estão a ser investigados.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público de Toulouse já abriu um inquérito ao caso - por "homicídio involuntário" e "ferimento involuntário" - "para determinar a origem da provável intoxicação alimentar". E mandou encerrar a cozinha das instalações. A empresa detentora das residências, o grupo Korian, já confirmou esta segunda-feira que as refeições são confecionadas internamente. Ao mesmo tempo o grupo abriu uma investigação interna ao caso.

Segundo a filha de um casal que residia no lar o problema terá ocorrido com as "refeições especiais para pessoas em fim de vida". No entanto alguns relatos de familiares de utentes do centro contaram outra versão. De acordo com Alain Lapeyre, o filho de um nonagenário com Alzheimer que está entre as vítimas mortais, - e citando o médico da instituição - contou à imprensa que o jantar de domingo à noite foi entregue por encomenda. Lapeyre denunciou ainda "a falta de staff", apesar de pagar uma mensalidade de cerca de 3 mil euros por mês, e vai avançar para a justiça.

A residência sénior privada abriu em 2006, com 82 residentes incluindo 17 pessoas com necessidade de cuidados especiais (com doença de Alzheimer ou associadas por exemplo). Em janeiro deste ano, foi adquirido pelo grupo francês Korian Omega, que gere 12 estabelecimentos Ehpad em França. O grupo é, inclusive, cotado em bolsa, e após o sucedido as ações estão em forte queda.

Contacto/AFP

