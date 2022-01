Os candidatos pedem a Macron para agir internacionalmente para que todos possam ter acesso às vacinas anticovid, especialmente os países mais pobres.

França. Candidatos presidenciais apelam a levantamento de patentes das vacinas

Lusa

Quatro candidatos de esquerda nas eleições presidenciais francesas pediram hoje ao Presidente, Emmanuel Macron, para agir a nível internacional para levantar as patentes das vacinas contra a covid-19.

Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo e Philippe Poutou exigiram, numa carta a que a France-Press teve acesso, que o chefe de Estado “organize urgentemente uma reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC)” para “permitir o levantamento de patentes e o acesso às vacinas”, especialmente para os países mais pobres.

França autoriza vacina Novavax contra a covid-19 É a quinta vacina contra o vírus SARS-CoV-2 a ser aprovada no país e está indicada para quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina e inicia agora o seu calendário vacinal.

Ainda hoje, as autoridades sanitárias aprovaram o uso da vacina do laboratório norte-americano Novavax, baseado em tecnologia clássica, que se torna assim no quinto fármaco disponível em França.

Esta vacina e a da Janssen (já disponível para maiores de 55 anos) pode, em certos casos, ser “uma alternativa útil” para as pessoas relutantes em serem injetadas com as vacinas Pfizer-BioNTech e com tecnologia mRNA, segundo a autoridade sanitária francesa.

