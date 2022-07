Foi aberta uma investigação por homicídio involuntário.

França. Bebé de 14 meses morre ao ser esquecido no carro

Um bebé de 14 meses foi encontrado morto na quarta-feira à tarde, esquecido num carro, no parque de estacionamento de uma empresa em Bordes (departamento dos Pirenéus Atlânticos), disse o Ministério Público (MP) de Pau esta quinta-feira.

O pai da criança, funcionário da empresa aeronáutica Safran, esqueceu-se de deixar o seu bebé na creche de manhã, antes de ir trabalhar. "As investigações iniciais sugerem que a criança morreu de asfixia e desidratação", disse a procuradora da república de Pau, Cecile Gensac, em comunicado.

A mãe, ao constatar a ausência do seu filho na quarta-feira, ao final do dia, na creche de Assat, uma comuna nos arredores de Pau e não muito longe do local de trabalho do pai, deu o alerta.

As tentativas de reanimação da criança dos bombeiros e de uma equipa de emergência médica, que acorreram imediatamente ao local por volta das 17h, revelaram-se inúteis. "Ninguém tinha ouvido o menor ruído, pois o parque de estacionamento tinha sido expandido", disse a procuradora de Pau.

Aberta investigação por homicídio involuntário

Foi aberta uma investigação por homicídio involuntário, que foi confiada à brigada de investigação Pau-Lescar.

Os pais do bebé, "sem antecedentes criminais e pais de uma criança mais velha", foram levados para o hospital em estado de choque. "Não foi possível realizar ouvi-los nesta fase", indicou Cécile Gensac.

A autópsia está marcada para esta sexta-feira para determinar a causa exata da morte.

Foi também criada uma unidade de apoio psicológico para o pessoal da creche Assat, que emprega 26 pessoas e acolhe cerca de 80 crianças.

O estabelecimento foi encerrado na quinta-feira e permanecerá encerrado esta sexta-feira, disse o presidente da câmara Jean-Christophe Rhaut. As outras crianças foram reencaminhadas para estruturas intercomunais próximas, "e também foram criadas unidades de apoio psicológico para os pais".

