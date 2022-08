Nos próximos dois dias haverá um pico de temperaturas elevadas, que em alguns locais poderão atingir os 40 graus.

Vaga de calor

França atingida por terceira onda de calor

É a terceira vaga de calor no país, combinada com uma seca inédita.

Depois de ter passado pelo mês de julho mais seco de que há registo, a França acordou esta terça-feira para uma terceira vaga de calor este verão, que está a aumentar e a intensificar-se no sul do país, tornando as consequências do aquecimento global cada vez mais visíveis.

A nova onda de calor deverá ter o seu pico "na quarta e quinta-feira, com temperaturas máximas entre 34e 38 graus e localmente 40 graus", segundo a informação divulgada pelo Météo-France na segunda-feira à noite.

Quatro departamentos do sudeste francês (Ardèche, Drôme, Gard e Vaucluse) e os Pirenéus Orientais estão sob vigilância laranja, enquanto outros 50, a sul de uma linha que vai desde Charente-Maritime até à Alsácia, estão sob vigilância amarela.

"Quarta-feira, espera-se um pico de calor com temperaturas máximas que atingem na maioria das zonas 34 a 38 graus, e localmente 39 a 40 graus a sul de Toulouse", especifica o Météo-France. Na quinta-feira, a massa de ar quente vai deslocar-se em direção ao nordeste.

Solos secos

Segundo o Metéo-France, esta nova onda de calor deverá ser mais curta e menos intensa que a anterior, em meados de julho, durante a qual foram batidos recordes absolutos de temperatura em 64 cidades francesas, que rondaram ou excederam os 40 graus em vários locais.

Mas este rápido regresso do calor forte atingiu uma grande parte do país já afetada por uma seca excecional e com consequências imediatas, nomeadamente na agricultura, no transporte fluvial e nos desportos aquáticos.

Apenas 9,7 milímetros de precipitação agregada foram registados na França continental no mês passado, um défice de cerca de 84% em relação ao normal, quase tão baixo como os 7,8 mm de março de 1961, o recorde mais baixo desde os primeiros registos nacionais em agosto de 1958.

"Este forte défice de precipitação, que se segue a uma primavera muito seca e combinado com um forte calor, está a contribuir para o agravamento da secagem do solo", adverte o instituto de meteorologia. Na segunda-feira, as ordens provinciais impunham ainda restrições hídricas a vários níveis em todo ou parte do território de 93 dos 96 departamentos da França Continental.

Apenas Paris, Hauts-de-Seine e Seine-Saint-Denis são ainda poupados nesta fase, enquanto 57 comunas são agora designadas de territórios em estado de crise.

"Só são autorizadas as retiradas de água que permitam o exercício de utilizações prioritárias (saúde, segurança civil, água potável, saneamento)", explica o site governamental sobre a seca, Propluvia. Em julho, a Europa Ocidental enfrentou uma seca histórica e duas ondas de calor em apenas um mês, durante as quais deflagraram incêndios florestais devastadores em França (Gironda), Espanha e Grécia.

