França. Apanhados com 13 quilos de tabaco comprados no Luxemburgo

Redação Dois jovens regressavam à região de Paris com 41 volumes e 13 baldes de tabaco na bagageira quando foram mandados parar pela polícia na A4 em Meurthe-et-Moselle.

A nova lei francesa autoriza apenas a compra de um pacote de tabaco, com 10 maços, no Luxemburgo, mas continua a haver continue a passar a fronteira para comprar os cigarros mais baratos até encher a bagageira do automóvel.



Foi o que fizeram dois jovens da região parisiense que viajaram até ao Grão-Ducado para adquirir 41 pacotes de tabaco e 13 baldes de tabaco de enrolar. Ao todo, 13 quilos de tabaco, o máximo que coube na bagageira. Depois de tudo arrumado e fechado nesta parte traseira da viatura, longe dos olhares da polícia, os dois jovens fizeram à estrada para regressar à capital francesa.

França reduz a um volume a compra de tabaco no Luxemburgo Só no ano passado, os impostos sobre o tabaco renderam cerca de 775 milhões de euros aos cofres do Grão-Ducado. 80% dos cigarros foram exportados.

Só que foram apanhados na A4 em direção à região de Paris pelo Grupo Local de Controlo de Tráfego (GLCF, sigla original) de Mars La Tour, no departamento de Meurthe-et-Moselle.

Uma apreensão que teve direito a notícia com humor na página do Facebook da polícia de Meurthe-et-Moselle, ilustrada com fotos dos 13 quilos de tabaco que os dois homens levavam para a região francesa.

“Fumar mata… e custa caro”, escreveram os agentes policiais na publicação onde relataram a apreensão da mercadoria, o processo aduaneiro ativado e a respetiva multa elevada. “Ambos os indivíduos voltaram para a região parisiense sem a carga... vão receber uma grande ‘conta’”, frisa a polícia francesa.





