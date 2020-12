Itália e Alemanha partilham a posição francesa e indicaram, para fúria de muitas empresas locais, que as suas pistas de ski permanecerão fechadas durante os períodos de Natal e Ano Novo.

França anuncia controlos nas fronteiras para evitar turismo de inverno

A França vai fazer controlos fronteiriços aleatórios para impedir a circulação de pessoas infetadas com a covid-19 e a travessia para países onde as estâncias de ski permanecem abertas, disse o primeiro-ministro fracês, Jean Castex.

As medidas aplicar-se-ão às fronteiras da França com a Suíça e Espanha, onde se espera que as pistas estejam abertas durante a época festiva."O objetivo é evitar a contaminação dos cidadãos franceses. Isto será feito através da instalação de controlos aleatórios nas fronteiras", disse Castex à BFM TV, reiterando a decisão da França em fechar as estâncias localizadas em território nacional na época do Natal.

Alemanha quer proibir férias de ski até 10 de janeiro À margem das restrições impostas por Berlim, Angela Merkel quer que a UE proíba as férias de inverno. Apesar das estações de ski estarem encerradas, o país quer evitar deslocações desnecessárias à Áustria.

A Alemanha e a Itália partilham a posição da França, mas tal não é o caso da Áustria, Espanha e Suíça que ponderam abrir estas estâncias. A questão está, assim, a gerar alguma divisão entre os países europeus, apesar de Castex ter insinuado que ainda havia espaço para um acordo.

"Vamos pôr em prática uma quarentena, ou seja, vamos proceder a controlos aleatórios nas fronteiras e à possibilidade de as autoridades ordenarem uma quarentena de sete dias", disse o primeiro-ministro francês."Mas a diplomacia ainda está em jogo, o dado não foi completamente lançado (sobre um acordo europeu quanto ao encerramento ou não destas estâncias)", acrescentou Castex.

Segunda a AFP, durante a primeira vaga de infeções na época passada, alguns centros de ski estiveram na origem da reprodução rápida do mais recente coronavírus, acelerando a sua propagação por toda a Europa. Os donos destes alojamentos não estarão de acordo com as medidas do governo francês, já que para algumas estâncias a época de Natal e Ano Novo pode representar até 20% do rendimento anual.

