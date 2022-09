Medida do presidente Emmanuel Macron está a ser alvo de críticas dos sindicatos e diretores das escolas.

Mundo 3 min.

Rentrée escolar

França. Alunos da primária com 30 minutos de exercício físico diário

AFP Medida do presidente Emmanuel Macron está a ser alvo de críticas dos sindicatos e diretores das escolas.

Quase seis milhões de alunos do ensino primário em França têm a partir deste novo ano letivo 30 minutos de atividade física diária na escola. A medida desejada por Emmanuel Macron é alvo de várias críticas por vários sindicatos que lamentam uma flagrante falta de preparação para a por em prática.

"Uma grande imprecisão, nascida de uma grande pressa", resume o secretário-geral da SNUipp-FSU, Guislaine David. "E no final o risco é que esta medida seja silenciosamente varrida para debaixo do tapete".

A generalização dos 30 minutos de atividade física nas escolas primárias foi inspirada na Escócia e destina-se a combater o sedentarismo dos alunos, mas apanhou de surpresa o mundo do ensino. A diretiva do Ministério da Educação saiu em meados do verão, no final de julho, mas os sindicatos criticam a falta de preparação.

"Sem logística, alunos sem roupa desportiva, significa que teremos alunos por vezes de saias, ou com botas, a quem será pedido que façam trinta minutos de desporto numa aula... Isto coloca-nos um problema", explica Coralie Benech do Snep-FSU (sindicato dos professores de educação física).

ECDC recomenda continuar cuidados sanitários no regresso às aulas O que quando faltam poucas semanas para as aulas começarem e para a população estudantil regressar às escolas.

O Ministro da Educação, Pap Ndiaye, especificou a 26 de agosto que esta sessão devia ter lugar "dentro da escola", por exemplo num pátio ou numa sala dedicada.

Concordamos que fazer atividade física para lutar contra a vida sedentária é ótimo. Mas o método não é bom", lamenta também Benoit Hubert, secretário nacional do Snep-FSU. Aqui, o que está a ser proposto "não é muito sério", refere ainda.

O esquema foi testado durante o passado ano letivo em mais de 7.000 das 44.000 escolas primárias em França. "E a experiência funcionou muito bem", referiu a ministra do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra.

Mas o tom de voz difere do lado dos professores. "Foi feito à pressa, um efeito anunciado dois anos antes dos Jogos Olímpicos de Paris, um capricho do antigo ministro Jean-Michel Blanquer", lamenta Guislaine David.

Caminhadas ativas, ioga, relaxamento, jogos de bola, saltar à corda... A gama de atividades em oferta parece ser muito ampla. "Há normalmente três horas de educação física por semana para os alunos do ensino primário, e já é difícil fazê-lo", recorda o secretário-geral da SNUipp-FSU.

"No entanto, é uma disciplina fundamental. Um relatório do Tribunal de Contas em 2018 estimou que o tempo real para a educação física nas escolas primárias tinha de facto caído para uma hora e meia. "E depois, onde vamos encaixar estes 30 minutos extra? Já nos pedem que façamos mais francês, mais matemática", observa Guislaine David.

TPC. Ministro não quer uma "escola depois da escola" Claude Meisch quer que a ajuda aos trabalhos de casa – que já é prestada em algumas estruturas – seja generalizada e harmonizada em todos os SEA.

"Areia para os olhos"

Numa escola primária em Hauts-de-Seine, os professores ainda não tinham abordado o assunto dois dias antes do início do ano letivo.

"Para ser honesto, ainda não está preparado, vamos ver como fazê-lo com os professores, mas tenho de admitir que não sei realmente como o vamos fazer", admite o diretor da escola, David Planche.

Mesmo o local desta atividade é problemático para este diretor: "Se o fizermos no pátio, corremos o risco de perturbar as outras turmas, por isso vamos ver se podemos agrupar todas as turmas. É algo novo, e ainda estamos muito longe de fazer todo o desporto que já é necessário", refere.

Outra área de incerteza diz respeito à utilização pessoal externo para cordenar estes 30 minutos de atividade, uma possibilidade aberta às escolas. "Honestamente, é melhor fazer quando é feito por especialistas", considera Planche. Algumas escolas poderiam recorrer ao pessoal das autarquias, por exemplo, que já está encarregado de atividades extracurriculares, ou a pessoas das associações desportivas.

"Há uma desigualdade territorial, porque algumas comunas poderão fazê-lo, outras não", antecipa Benoît Hubert. "Esta medida é apenas areia para os olhos, lamenta, enfim, o sindicalista Guislaine David.