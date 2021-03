Samuel Paty foi decapitado por um radical islamita, de 18 anos, após um vídeo no facebook do pai da aluna contra este professor. A adolescente tinha acusado Paty de um episódio de islamofobia na aula. Agora, a jovem confessou que não estava nessa aula.

Mundo 7 5 min.

França. A mentira da aluna de 13 anos que contribuiu para o assassinato do seu professor

Paula SANTOS FERREIRA Samuel Paty foi decapitado por um radical islamita, de 18 anos, após um vídeo no facebook do pai da aluna contra este professor. A adolescente tinha acusado Paty de um episódio de islamofobia na aula. Agora, a jovem confessou que não estava nessa aula.

Samuel Paty, 47 anos, professor de história e geografia foi decapitado por um extremista islâmico, de 18 anos, dias depois de uma aluna, de 13 anos, o ter acusado de ter pedido aos alunos muçulmanos para sair da aula para mostrar caricaturas de Maomé, relato que veio dar origem à tragédia. Afinal, a adolescente mentiu, avança o Le Parisien.

A decapitação deste docente, a 16 de outubro de 2020, perto da escola Conflans-Sainte-Honorine, arredores de Paris, onde lecionava chocou a França, levando dezenas de milhares de pessoas à rua por toda o país, em sua homenagem, no dia seguinte.

Esta segunda feira, dia 8 de março de 2021, o Le Parisien conta que Z. Chnina, a adolescente, de 13 anos, mentiu sobra a sua presença na aula que originou a polémica. A adolescente contou que nesta aula Samuel Paty terá mostrado as caricaturas de Maomé nu, do jornal Charlie Hebdo aos alunos para debater os limites da liberdade de expressão. Aos alunos muçulmanos terá dito para saírem da sala, antes de mostrar o jornal. Como a adolescente protestou foi expulsa. Foi este relato contado pela adolescente ao seu pai que desencadeou o crime macabro.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP Auf der Pariser Place de la Sorbonne gedachten zahlreiche Menschen am 21. Oktober 2020 des getöteten Lehrers Samuel Paty. Foto: Getty Images

"Eu menti"

Só que afinal, Z. Chnina não esteve presente nessa aula. Isso mesmo confessou a adolescente à polícia na penúltima audição tendo a informação sido confirmada à BFMTV por Mbeko Tabula, advogado de Z. Chnina. “Eu menti sobre uma coisa”, confessou a adolescente nessa audição. “Não estive nessa aula”, admitiu Z. Chnina, que está acusada de “denúncia caluniosa”. A adolescente contara a mentira ao pai para justificar a sua expulsão por dois dias (decidida pela escola no dia seguinte ao da aula em que Samuel Paty mostrou as caricaturas do Charlie Hebdo) e que nada teve a ver a aula deste docente.

O relato de Z. Chnina sobre o sucedido naquela aula de Samuel Paty no início de outubro indignou tanto o seu pai, Brahim Chnina, que este publicou um vídeo no Facebook contando o que a sua filha lhe dissera, de como o professor mostrou "homem nu dizendo-lhes que era o profeta dos muçulmanos", escreve o Liberation, citado o Le Parisien.

“Este bandido não deve mais ficar na Educação Nacional, não deve mais educar crianças, deve ir educar-se”, continuava o pai da menor no vídeo. Rapidamente, a publicação de 8 de outubro, tornou-se viral.

Abdoullakh Anzorov, um jovem de 18 anos de origem tchetchena e radical islamita, leu a partilha de do pai de Z. Chnina. Dez dias depois da aula das caricaturas do Charlie Hebdo, Samuel Paty foi assassinado e decapitado por Anzorov, que pouco depois do crime foi morto a tiro pela polícia durante a sua perseguição policial.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP AFP Homenagem em Paris ao professor decapitado em outubro de 2020 por ter mostrado cartoons de Maomé na sala de aula. Foto: Arquivo/AFP Foto: AFP

De acordo com Le Figaro os investigadores da Unidade de Contraterrorismo depressa descobriram que a adolescente de 13 anos estava a mentir, isto depois de entrevistarem os colegas de Z. Chnina. A jovem faltou à aula nesse dia e nem o professor disse aos colegas muçulmanos para sair da aula, limitou-se a sugerir que quem desejasse, independentemente da religião, desviar o olhar.

Só que a menina continuou a manter a sua mentira até 25 de novembro, quando decorreu a penúltima audiência sob a acusação de “denúncia caluniosa”.

O que levou a adolescente a mentir?

Z. Chnina tem problemas na escola e tinha sido expulsa por dois dias, razão pela qual não compareceu àquela aula de Samuel Paty. Só que quis ocultar o facto ao pai. Z.Chnina tem uma irmão gémea com quem é constantemente comparada, sendo esta melhor aluna e mais bem comportada. A jovem mentiu ao pai "que é tudo para ela" para não dececioná-lo, avança o jornal Le Parisien.

No interrogatório de 25 de novembro, os polícias perguntam à adolescente se ela não " inventou esta história para se sentir visível" aos olhos do pai. “Não se atreve a mudar suas afirmações para não dececionar sua família, é isso?”, questionaram os policiais. Nesse dia, mais de dois meses passados sobre o início da investigação, a jovem confessou que mentira.

Mbeko Tabula, advogado da adolescente recusa-se a “colocar a responsabilidade na mentira de uma menina de 13 anos”. A culpa é do pai, defende. “O comportamento excessivo do pai que grava e posta um vídeo incriminando a professora que leva a essa engrenagem”.

Foto: AFP

Para Virginie Le Roy, advogada da família de Samuel Paty “estas explicações parecem muito ligeiras quando olhamos para as consequências dramáticas que a mentira provocou”.

“A sua mentira era insustentável. A partir do momento em que ela reconhece que mentiu, é preciso encontrar os motivos. Essas são explicações das circunstâncias?”, questiona esta advogada.

Pai está preso

O pai de Z. Chnina é acusado de “cumplicidade em assassinato terrorista” e está preso. “Quando ouvi a mensagem da minha filha, foram os dois dias de exclusão da minha filha que me magoaram. [ ... ] Os cartoons, não me importam ”, explicou Brahim Chnina no dia 26 de janeiro. “Lamento sinceramente a extensão dos danos”, disse. Segundo fontes ao Le Parisien este pai não procurou saber o motivo por que a filha inventou a história. A sua reação foi a forma de "se comportar como um bom pai", disse Brahim Chnina.

O pai da jovem e o ativista islâmico radical Abdelhakim Sefrioui foram acusados de ter premeditado a cabala contra Samuel Paty nas redes sociais. Aliás os dois foram juntos à escola da adolescentes tentar falar com a direção para expulsar o professor Samuel Paty. Mais cinco suspeitos foram apresentados a um juiz de instrução a 25 de outubro, dois estudantes de 14 e 15 anos, suspeito de terem recebido direito para ajudar Anzorov a identificar o professor e três familiares do terrorista, por suspeita de lhe prestarem apoio. Estes familiares contaram à polícia que acompanharam a sua “radicalização” e a sua mudança, as idas à mesquita e de como passou a usar sempre djihad.

A sua morte é vista como um ataque terrorista e diversas as escolas em França decidiram mudar o seu nome e passar-se a chamar Escola Samuel Paty.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.