“Atiraram ao lado”, ironizou o presidente da Ucrânia, citado pelo seu porta-voz, Sergii Nykyforov.

Fragmento de míssil cai no pátio de casa de Zelensky

O fragmento daquilo que será, presumivelmente, um míssil russo, caiu no pátio de uma propriedade de Volodymyr Zelensky em Koncha-Zaspa, nos arredores de Kiev, informou o The Kyiv Independent.

A informação foi avançada pelo seu porta-voz, Sergii Nykyforov, que fez uma breve publicação no Facebook com algumas fotografias do objeto referido e divulgou a alegada reação do presidente ucraniano.

De acordo com o jornal britânico The Times, Zelensky já terá escapado a três tentativas de assassinato, que estariam a ser orquestradas por elementos da organização de mercenários russos Wagner e por membros de um comando das forças paramilitares especiais chechenas.

A operação terá sido neutralizada por agentes dos próprios serviços de informação russos (FSB) que se opõem à intervenção militar na Ucrânia.

