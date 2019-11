Nível das águas atingiu 1,87 metros e dificultou a vida aos locais, comerciantes e turistas. Cidade vai declarar estado de emergência.

Fotos. Veneza afetada pelas maiores cheias dos últimos 50 anos

Nível das águas atingiu 1,87 metros e dificultou a vida aos locais, comerciantes e turistas. Cidade vai declarar estado de emergência.

A cidade italiana de Veneza está a ser atingida pelas maiores cheias dos últimos 50 anos. As águas inundaram ruas e praças, estabelecimentos comerciais, hotéis e monumentos, como a Basílica de São Marcos. Um dos marcos da cidade, a Praça de São Marcos transformou-se num autêntico rio onde só se passava de galochas.

Segundo o jornal italiano La Stampa, o fenómeno já provocou a morte de duas pessoas. Um idoso morreu eletrocutado na sua própria casa, devido a um curto-circuito causado pela água, e um outro foi encontrado sem vida também na sua residência.

As previsões para as próximas horas não são animadoras, já que é esperada nova subida das águas esta quarta-feira. Chamadas da "acqua alta" em italiano, as cheias dos últimos dias atingiram 1.87 metros em algumas zonas, algo nunca visto desde 1966, quando o nível mais elevado das águas foi de 1.94 metros, segundo escreve o jornal inglês The Guardian. Mais de 85% da cidade foi alagada. "Estamos a enfrentar uma maré alta anormal", escreveu o presidente da câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, na rede social Twitter.

O famoso hotel Gritti Palace, que chegou a alojar celebridades como Ernest Hemingway, Elizabeth Taylor and Richard Burton viu um dos seus bares inundados, danificando tapeçarias e mobília de grande valor.

Desde 1966, altura em que as cheias atingiram 1,94 metros, que os venezianos não viam nada assim. Segundo o The Guardian, os serviços de emergência foram chamados a vários locais, tendo mesmo de ser utilizados barcos como ambulâncias para socorrer as pessoas afetadas pelo fenómeno. Por outro lado, os táxis-barco têm a vida dificultada no transporte de turistas pela cidade.

Algumas mesas e cadeiras de cafés e restaurantes espalharam-se pelas águas, alguns hóteis ao longo do Grande Canal ficaram inundados, bem como a própria Basílica de São Marcos. O famoso hotel Gritti Palace, que chegou a alojar celebridades como Ernest Hemingway, Elizabeth Taylor and Richard Burton viu um dos seus bares inundados, danificando tapeçarias e mobília de grande valor.

O presidente da autarquia de Veneza Luigi Brugnaro chegou mesmo a escrever no Twitter que a cidade iria declarar estado de calamidade pública. Brugnaro atribuiu ainda o fenómeno extremo às alterações climáticas, "uma ferida que vai deixar uma marca permanente".