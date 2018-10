Meses após o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, outro neto - neste caso neta - de Isabel II, a princesa Eugenie casou esta sexta, 12 de outubro, em Windsor. Na cerimónia estiveram várias celebridades e membros da realeza mundial. Veja as fotos.

Fotos. O casamento da princesa Eugenie, neta da rainha Isabel II

Eugenie e Jack Brooksbank casaram na capela de St George, no Castelo de Windsor, em Inglaterra. Este é o segundo casamento na família real inglesa no espaço de um ano, após o matrimónio o príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle terem dado o nó em maio.



Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP O decote em V pronuciado nas costas de Eugenie mostrava a cicatriz de uma cirúrgia feita pela princesa quando tinha 12 anos, fruto de uma escoliose. Foto: AFP Após a cerimónia a princesa recém-casada fez questão de dizer que o pormenor não foi coincidência e que queria partilhá-lo com pessoas que sofreram ou sofrem do mesmo problema. Foto: AFP A princesa Charlotte e o príncipe George, filhos dos duques de Cambridge faziam parte dos meninos das alianças. Foto: AFP Foto: AFP A duquesa de York e mãe da noiva, Sarah Ferguson, e a filha e irmã de Eugénia, princesa Beatriz, saúdam o público. Foto: AFP Foto: AFP Sarah Ferguson cumprimenta membros do público que quiseram ver de perto os noivos. Foto: AFP No espaço de um ano, a rainha Isabel II casa o segundo neto, neste caso neta. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Os duques de Cambridge, Kate Middleton e o príncipe William. Foto: AFP Foto: AFP A modelo Cara Delevingne foi uma das celebridades presentes no evento. Foto: AFP Sarah Ferguson, juntamente com os pais do noivo, saúda os presentes. Foto: AFP O bolo dos noivos foi confecionado pela pasteleira Sophie Cabot. Foto: AFP Foto: AFP A princesa Beatrice, irmã de Eugenie, é a filha mais velha do príncipe Andrew e a oitava na linha de sucessão ao trono britânico. Foto: AFP Foto: AFP Na reta final da gravidez, Pippla Middleton, irmã da duquesa de Cambridge, também esteve presente no evento. Foto: AFP A princesa Charlotte saúda os presentes. Foto: AFP A modelo Cara Delevingne foi uma das celebridades presentes no evento. Foto: AFP A modelo Cara Delevingne foi uma das celebridades presentes no evento. Foto: AFP Os noivos seguiram para o copo de água num Aston Martin. Foto: AFP Foto: AFP

A noiva subiu ao altar acompanhado pelo pai, o príncipe Andrew, com um vestido do designer inglês Peter Pilotto. Entre os 800 convidados estavam Meghan Markle, o príncipe Harry, a duquesa de Cambridge e o príncipe William e algumas celebridades do mundo da música, moda e televisão. A duquesa da Cornualha, Camila Parker Bowles, foi uma das ausências da cerimónia, visto já ter agendados outros compromissos oficiais.



Demi Moore, Robbie Williams e Kate Moss foram outros dos convidados. 1200 elementos do público puderam assistir também à transmissão da cerimónia em direto numa das salas de Windsor. A celebração foi criticada devido aos elevados gastos com a segurança, cerca de 2,3 milhões de euros, ao que a casa real inglesa não teceu nenhum comentário.



