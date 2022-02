A Noruega é a campeã das medalhas desta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, na China, marcadas pelo boicote diplomático de vários países e pela covid-19.

Fotos. O adeus aos Jogos Olímpicos de Inverno

Redação A Noruega é a campeã das medalhas desta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, na China, marcadas pelo boicote diplomático de vários países e pela covid-19.

Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno organizados pela China acabaram este domingo, 21 de fevereiro. Segundo as autoridades, a competição foi um sucesso, apesar da ameaça sempre presente da covid-19.

O realizador de cinema Zhang Yimou realizou a cerimónia de encerramento no Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como o Ninho das Aves. O Presidente chinês Xi Jinping esteve presente no evento, mas não discursou. Já o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, considerou esta edição dos Jogos Olímpicos "verdadeiramente excecional", cita a Bloomberg, reiterando também uma mensagem de união.

"O poder unificador dos Jogos Olímpicos é mais forte do que as forças que nos querem dividir", disse no discurso final. Também o fogo de artifício 'escreveu' no céu a frase "um mundo, uma família". A mensagem parece surgir em resposta ao boicote diplomático de vários países a esta edição - incluindo o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal ou Austrália - por causa das violações de direitos humanos na China. O Luxemburgo anunciou que não participaria do boicote e fez-se representar pelo Grão-Duque Henri, cuja presença "é muito importante", afirmou o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

No balanço final da competição, a Noruega foi o país com mais medalhas,37, incluindo 16 de ouro. Logo a seguir, surge a Alemanha, com 27, 12 de ouro, e a anfitriã China, com 15, destas nove de ouro. Em quarto, os Estados Unidos, arrecadaram 25 medalhas, oito de ouro.



A edição deste ano - entre 4 e 20 de fevereiro - reuniu 2911 atletas em representação de 91 países, competindo em 109 modalidades, contou com fortes medidas sanitárias, perante a ameaça da variante Omicron no país.



Itália será a próxima anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados entre 6 e 22 de fevereiro de 2026.





