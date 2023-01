Segundo os principais sindicatos, houve "mais pessoas" a manifestarem-se contra a reforma do sistema de pensões do que a 19 de janeiro.

Fotos. Milhares de franceses na rua contra o aumento da idade da reforma

O secretário-geral da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), Laurent Berger, disse esta terça-feira, pouco antes do início da marcha de Paris, que havia "mais pessoas" nas ruas do que durante o último dia de mobilização contra a reforma das pensões no dia 19 de janeiro.

Dia de caos nos transportes franceses esta terça-feira Após o sucesso do seu primeiro dia de ação a 19 de janeiro, os oito principais sindicatos apelaram a uma "mobilização ainda maior".

"A informação que nos chega de toda a França é de números muito, muito grandes, tão bons ou melhores do que a 19 de janeiro", referiu, juntamente com os seus homólogos de outros sindicatos atrás da mesma bandeira no segundo dia de mobilização: "Não à reforma das pensões, não a trabalhar mais tempo".

"O que estamos à espera agora é que o governo reabra o processo e desista dos 64 anos e finalmente se sente à mesa connosco, porque há uma rejeição massiva da sua reforma. Tem de ouvir", defendeu o líder do maior sindicato de França.

20 Manifestante mostra cartaz que diz: "O trabalho aos jovens e a reforma aos velhos", em Perpignan Foto: Raymond ROIG/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Manifestante mostra cartaz que diz: "O trabalho aos jovens e a reforma aos velhos", em Perpignan Foto: Raymond ROIG/AFP Cartaz da associação Act Up onde se lê: "Para Macron/Borne, um(a) reformado(a) bom é um reformado(a) morto(a)" Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP Um ciclista com uma faixa que diz: "Quem semeia a miséria, recolhe a revolta" Foto: Loic VENANCE/AFP O CGT esteve em peso em Toulouse Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP Manifestação em Nantes Foto: Loic VENANCE/AFP Participantes da greve em Marselha Foto: Nicolas TUCAT/AFP Sindicalistas da Força Operária em Marselha Foto: Nicolas TUCAT/AFP Manifestantes em Perpignan Foto: Raymond ROIG/AFP Manifestante segura cartaz onde se lê: "Trabalhar até ao fim, não é complicado", em Laval Foto: Jean-François MONIER/AFP Um boneco em forma de esqueleto com uma t-shirt onde se lê: "Hector, recém-reformado", em Perpignan Foto: Raymond ROIG/AFP Manifestantes em Bordéus Foto: Philippe Lopez/AFP Manifestantes em Bordeaux Foto: Philippe Lopez/AFP Franceses com faixa onde se lê "não à reforma Macron", em Mende Foto: Pascal GUYOT/AFP "Aumentem os salários, não a idade da reforma", pedem os manifestantes em Paris Foto: Alain JOCARD/AFP Manifestantes em Estrasburgo Foto: Frederick FLORIN/AFP Polícia de choque em confronto com manifestantes, em Nantes Foto: Loic VENANCE/AFP Polícia de choque em confronto com manifestantes, em Nantes Foto: Loic VENANCE/AFP Manifestantes em Paris Foto: Julien DE ROSA/AFP Cartaz onde se lê "Reforma antes da artrite", em Toulouse Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP Cartaz onde se lê "Metro, trabalho, caixão", em Paris Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP

Sindicatos ameaçam reconduzir greves

"DE todo o feedback que tenho, é mais [gente] do que no dia 19", acrescentou o seu homólogo da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Philippe Martinez. "Se o governo e o Presidente da República continuarem com este tom desdenhoso das mobilizações, será necessário endurecer o tom, e coloca-se a questão das greves reconduzidas", advertiu.

Para François Hommeril (CFE-CGC, Confederação Francesa de Executivos-Confederação Geral de Executivos), "é encorajador, podemos ver que o movimento está a criar raízes, e ao mesmo tempo não é surpreendente, dadas as sondagens". "Há um apoio ultra maioritário no país a este movimento que luta contra o aumento da reforma para 64 anos", explicou.

OGBL participa nos protestos em França contra reforma do sistema de pensões Novos protestos estão marcados para esta terça-feira, depois de um a dois milhões de pessoas se terem manifestado nas ruas contra a reforma, em meados de janeiro.

Segundo a AFP, vários milhares de franceses saíram à rua esta terça-feira um pouco por todo o país. Na capital, foram dezenas de milhares, mas noutras cidades, como por exemplo Marselha, foram 40 mil, em comparação com as 26 mil que tinham aderido à manifestação anterior.

