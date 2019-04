Fotos. Golpe de Estado na Venezuela

O Presidente autoproclamado da Venezuela em janeiro passado, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares estão do seu lado e pediu aos venezuelanos que saiam à rua.

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares deram "finalmente de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação” do Governo do Presidente Nicolás Maduro. O Governo de Nicolás Maduro, denunciou, por seu lado, que está a enfrentar um golpe de Estado, de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados.

Guaidó autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela a 23 de janeiro deste ano e foi reconhecido por menos de meia centena de países, incluindo Portugal e o Luxemburgo. Na altura, Nicolás Maduro, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

Cerca de 3,4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela desde o início da atual crise política e económica. À volta de 300 mil portugueses ou lusodescendentes vivem atualmente no país.