Fotos de Guaidó com narcotraficantes colombianos dispara críticas

O auto-proclamado presidente venezuelano está a ser acusado de receber apoio do grupo paramilitar Los Rastrojos depois de terem sido divulgadas fotografias em que aparece com dois famosos narcotraficantes colombianos.

O auto-proclamado presidente venezuelano está a ser acusado de receber apoio do grupo paramilitar Los Rastrojos depois de terem sido divulgadas fotografias em que aparece com dois famosos narcotraficantes colombianos.

Não são tempos fáceis para a oposição venezuelana que enfrenta mais uma polémica nas suas filas um dia depois de Donald Trump criticar duramente a estratégia para a Venezuela do seu ex-assessor de Segurança Nacional. O presidente norte-americano, que tinha anunciado a demissão de John Bolton na terça-feira, afirmou à imprensa que as posições radicais do assessor em relação ao país sul-americano era um grande foco de desentendimentos. ““Eu estava contra a sua posição em relação à Venezuela, acho que ultrapassava os limites. E ficou demonstrado que eu tinha razão”, sublinhou Trump. Mais tarde, retificou e afirmou que, afinal, era ele próprio que tinha posições mais fortes que John Bolton.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019

Em janeiro, Washington decidiu reconhecer o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Outros 50 países —incluindo o Canadá, grande parte dos membros da União Europeia, o Brasil e vários outros países da América Latina— seguiram a mesma decisão, exigindo a queda de Nicolás Maduro e a realização de eleições. Mas até ao momento, o líder chavista continua a exercer a presidência. De acordo com o El País, o presidente norte-americano não ficou contente com o fracasso da estratégia dos seus assessores que garantiam uma queda rápida de Nicolás Maduro. John Bolton era precisamente um dos principais defensores dessa linha. Ainda segundo o El País, o ex-assessor de Segurança Nacional fez declarações delicadas que não agradaram a Casa Branca. Chegou a ameaçar prender Maduro em Guantánamo e nunca afastou a hipótese de uma intervenção militar.

Nas críticas ao agora ex-assessor, Trump chegou a defender o líder norte-coreano Kim Jong-un das declarações de John Bolton: “Ele errou. Logo que disse aquilo do 'modelo líbio', que desastre. Veja o que aconteceu com Khadaffi [derrubado e morto poucos anos depois de aceitar a desnuclearização]. E ele usou isso para negociar com a Coreia do Norte? Não culpo Kim Jong-un pelo que disse depois. Não queria nem ouvir de John Bolton. E não se trata de ser duro, é uma questão de não ser inteligente.”

Mas a crise estende-se também às fileiras da oposição venezuelana que na quinta-feira viu a imprensa colombiana publicar fotografias de Juan Guaidó com narcotraficantes colombianos. De acordo com o El Espectador, essas imagens datam de fevereiro, quando o auto-proclamado presidente da Venezuela atravessou a fronteira para forçar a entrada de camiões com ajuda humanitária no país a partir da Colômbia.

Policía de Cúcuta confirmó que los que aparecen en las imágenes, aparentemente tomadas en la frontera con Venezuela, son líderes de Los Rastrojos. El autoproclamado presidente de Venezuela no se ha pronunciado frente a las fotos.https://t.co/yNiVzv6mm5 — El Espectador (@elespectador) September 12, 2019





Então, a imprensa colombiana especulava sobre a via clandestina que teria usado Juan Guaidó para sair da Venezuela com o alegado apoio do governo colombiano de Iván Duque. Mas Wilfredo Cañizares, diretor da ONG Progresar, que agora publicou as duas fotografias, garante que o fez com a ajuda de uma organização criminosa acusada de tráfico de droga e massacres contra a população civil. Na fotografia pode ver-se como Juan Guaidó está abraçado a dois dos líderes dos Rastrojos: Jhon Jairo Durán Contreras, conhecido como Menor, e Albeiro Lobo Quintero, conhecido como Brother.

Lo dijimos desde el primer día: la entrada a Colombia el 23 de febrero del sr @jguaido fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor. pic.twitter.com/qflAYBgWQf — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 12, 2019

Até ao momento Juan Guaidó não fez qualquer declaração sobre o assunto mas o seu embaixador na Colômbia, Humberto Calderón Berti, assegurou que foi “uma coisa espontânea, que surgiu ali, quando ia a passar e estes senhores pediram uma foto”. De acordo com o El Espectador, afirmou que “é normal que as pessoas queiram tirar fotos, ninguém vai pela rua pedindo o cartão do cidadão e os antecedentes penais de quem pede uma foto”. Já o representante do auto-proclamado presidente nos Estados Unidos, Carlos Vecchio, defendeu que as fotografias são falsas. Sobre a denúncia de Wilfredo Cañizares, o senador colombiano Gustavo Petro detalhou que Juan Guaidó leva nas fotografias a mesma roupa com que apareceu nos diretos televisivos da sua chegada à Colômbia.

Já em junho, vários representantes de Juan Guaidó, entre os quais a cunhada do líder opositor venezuelano, tinham sido acusados de apropriação indevida de fundos destinados a pagar a estadia de militares venezuelanos que desertaram para solo colombiano. Um jornal norte-americano destapou o caso e Guaidó viu-se obrigado a afastar vários dos seus colaboradores.





