Fotos. Cidades do mundo apagaram as luzes pela Hora do Planeta

Monumentos como a Torre Eiffel, em Paris, apagaram as luzes durante uma hora este sábado à noite.

Monumentos como a Torre Eiffel, em Paris, apagaram as luzes durante uma hora este sábado à noite.

Várias cidades mundiais aderiram este fim de semana à Hora do Planeta, numa iniciativa em que monumentos conhecidos apagam as luzes durante uma hora, entre as 20:30 e as 21:30 (à hora local de cada país) para sensibilizar para as alterações climáticas e para a importância de preservar o planeta Terra. Veja as fotos:

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Frankfurt, Alemanha. Foto: AFP Londres. Foto: AFP Torre Eiffel, Paris. Foto: AFP Arco do Triunfo, Paris. Foto: AFP Porto de Sydney e a Opera House, Sydney. Foto: AFP Acrópole, Atenas. Foto: AFP Sede das Nações Unidas, Nova Iorque. Foto: AFP Praça Vermelha, Moscovo. Foto: AFP Cali, na Colômbia. Foto: AFP Estação de Comboios Chhatrapati Shivaji em Mumbai, Índia. Foto: AFP Basílica de São Pedro, Vaticano. Foto: AFP Islamabad, Paquistão. Foto: AFP Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Guadalajara, México. Foto: AFP Porto de Victoria, Hong Kong. Foto: AFP Catedral de São Basílio, Praça Vermelha, Moscovo. Foto: AFP Assembleia Nacional Sérvia, Belgrado, Sérvia. Foto: AFP

Monumentos espalhados por 180 cidades mundiais, incluindo o Luxemburgo, aderiram à iniciativa. Entre os monumentos que apagaram as luzes estão a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, em Paris, a Ópera de Sydney, na Austrália e o edifício da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, a Xangai Tower (China), o luxuoso hotel Burj Khalifa no Dubai, e a Praça Vermelha, em Moscovo, na Rússia.

As Pirâmides do Egito, Basílica de São Pedro no Vaticano, as Portas de Bradenburgo (Alemanha), Big Ben (Reino Unido) e a Acrópole de Atenas, na Grécia, também apagaram as luzes durante uma hora.

A iniciativa organizada pela ONG Fundo Mundial para a Natureza (WWF, em inglês) já vai na 13° edição. No ano passado, mais de sete mil cidades espalhadas por 187 países aderiram ao movimento simbólico.

Para o ano de 2020 estão agendados dois grandes eventos mundiais sobre a temática do ambiente e das alterações climáticas, em concreto a Conferência das Nações Unidas para Biodiversidade, na China, e o Congresso da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla inglesa) em França.

De acordo com um alarmante relatório publicado pela WWF em 2018, entre 1970 e 2014 as populações de animais vertebrados - peixes, pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios sofreram um declínio de 60% a nível global, sendo que a queda foi de 89% nos trópicos bem como na América Central e do Sul.

