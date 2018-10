O Brasil virou ontem à direita com a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para liderar os destinos do país. Após a ida às urnas, os apoiantes de Haddad e Bolsonaro saíram às ruas enquanto aguardavam os resultados oficiais. Ao final do dia, o que para uns foi festa e regozijo, para outros foi tristeza e desalento. O resumo do dia em fotos.

Fotos. Brasil ri para não chorar

O Brasil virou ontem à direita com a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para liderar os destinos do país. Após a ida às urnas, os apoiantes de Haddad e Bolsonaro saíram às ruas enquanto aguardavam os resultados oficiais. Ao final do dia, o que para uns foi festa e regozijo, para outros foi tristeza e desalento. O resumo do dia em fotos.





39 A eleição presidencial foi o tema de destaque na imprensa brasileira este domingo. Foto: Daniel Ramalho/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A eleição presidencial foi o tema de destaque na imprensa brasileira este domingo. Foto: Daniel Ramalho/AFP Soldados reforçaram a segurança nas urnas no Rio de Janeiro. Foto: Ricardo Moraes/AFP Mais de 147 milhões de eleitores brasileiros foram às urnas este domingo. Foto: Daniel Ramalho/AFP Foto: Daniel Ramalho/AFP Foto: Daniel Ramalho/AFP O candidato Fernando Haddad (PT) votou em São Paulo. Foto: Nelson Almeida/AFP O candidato foi recebido com aplausos por apoiantes. Foto: Miguel Schincariol/AFP Uma apoiante de Fernando Haddad com a constituição brasileira. Foto: Miguel Schincariol/AFP Uma apoiante de Fernando Haddad nas ruas do Rio de Janeiro ainda antes do fecho das urnas. Foto: Daniel Ramalho/AFP Foto: Daniel Ramalho/AFP Jair Bolsonaro, do PSL, também foi recebido efusivamente pelos apoiantes. Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Mauro Pimentel/AFP Ainda antes dos resultados serem conhecidos, milhares de apoiantes do candidato de extrema-esquerda manifestaram o seu apoio e optimismo quanto à vitória de Bolsonaro nas ruas do Rio de Janeiro. Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Mauro Pimentel/AFP Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Mauro Pimentel/AFP A supporter of far-right lawmaker and presidential candidate for the Social Liberal Party (PSL), Jair Bolsonaro, gives toy guns to children during a demonstration in Rio de Janeiro, Brazil, during the second round of the presidential elections, on October 28, 2018. - Far-right former army captain Jair Bolsonaro won Brazil's presidential election Sunday, according to official results that gave him 55.7 percent of the vote with more than 88 percent of the ballots counted. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP Apoiantes de Bolsonaro com um caixão que significa a morte do Partido Trabalhador (PT), representado pelo candidato Haddad. Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Mauro Pimentel/AFP Foto: Carl de Souza/AFP Após os primeiros resultados, milhares de opositores de Bolsonaro saíram às ruas em protesto pela eleição do candidato. Houve alguns momentos de tensão entre os protestantes e as forças policiais brasileiras. Foto: Daniel Ramalho/AFP À medida que os resultados iam confirmando a vitória de Bolsonaro, milhares de brasileiros festejaram efusivamente nas ruas do Rio de Janeiro. Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Miguel Schincariol/AFP Foto: Sergio Lima/AFP Foto: Mauro Pimentel/AFP Foto: Sergio Lima/AFP A noite foi de desalento para os apoiantes do candidato de esquerda Fernando Haddad. Foto: Daniel Ramalho/AFP Foto: Nelson Almeida/AFP Haddad obteve 44,85% dos votos. Foto: Nelson Almeida/AFP No discurso da derrota, o candidato pediu "coragem" aos brasileiros e apresentou-se como líder da oposição "em defesa do pensamento e das liberdades". Foto: Nelson Almeida/AFP Os festejos continuaram pela noite dentro no Rio de Janeiro. Foto: Carl de Souza/AFP Foto: Sergio Lima/AFP No seu discurso, Bolsonaro falou em Deus e afirmou ser um defensor da liberdade e da democracia. Foto: Ricardo Moraes/AFP Foto: Mario Pimentel/AFP Foto: Sergio Lima/AFP Foto: Miguel Schincariol/AFP Foto: Sergio Lima/AFP A vitória de Bolsonaro fez as manchtetes desta segunda-feira no Brasil. Foto: Evaristo Sa/AFP





