A tempestade tropical "Pabuk"está causar estragos na região sudoeste da Tailândia. Os acessos a várias zonas turísticas estão proibidos. Milhares de pessoas foram colocadas em abrigos temporários e há milhares de turistas retidos em várias ilhas.

Fotos: A passagem da tempestade tropical "Pabuk" pela Tailândia

A passagem da tempestade tropical "Pabuk" pela Tailândia está a causar estragos em várias zonas do sudoeste do país. Milhares de residentes nas zonas costeiras tiveram de ser realojados temporariamente em abrigos. De acordo com as autoridades, os ventos deverão soprar até 95 quiilómetros por hora e as ondas poderão oscilar entre os 3 e 5 metros. Até à data, há um morto e um desaparecido devido a um acidente com uma embarcação provocado pelas ondas de grande dimensão.

Os ventos e chuvas fortes provocaram inundações e quedas de árvores e levaram ao encerramento de várias ilhas turísticas como Koh Samui, Koh Phangan and Koh Tao, e Phuket e Koh Phi Phi. As operações de resgate e salvamento complicam-se devido à agitação marítima e aos ventos fortes, sobretudo nas ilhas mais remotas. Devido ao agravamento do estado do tempo nas últimas horas, todos os voos e ferries de acesso a estes locais foram encerrados como medida de prevenção.



De acordo com a cadeia de televisão norte-americana CNN, 15 mil turistas estarão retidos em Koh Phangan e cerca de 4 mil em Koh Tao. 20 mil turistas ficaram retidos na segunda maior ilha do país, Koh Samui.



As autoridades receiam que a tempestade fosse a pior desde 1989, quando a passagem do furacão Gay provocou 400 mortes. Já em 1962, 900 pessoas morreram devido à passagem de uma outra tempestade, sobretudo no sul do país.



