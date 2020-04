A China parou para homenagear as vítimas mortais da pandemia no dia nacional de luto que coincidiu com o dia dos mortos, no país.

Fotogaleria. Três minutos por três milhares na China

Epicentro da pandemia que está a paralisar o planeta, a China susteve a respiração durante três minutos, em memória dos mais de 3200 que, desde dezembro, morreram vítimas das doenças respiratórias severas provocadas pelo novo coronavírus.

O tributo coincidiu com a celebração do dia dos mortos no país. Impedidos de ir aos cemitérios num Qingming atípico, os chineses saíram à rua numa dupla homenagem.

Com a bandeira a meia-haste, o silêncio só foi quebrado pelas sirenas e buzinas.

