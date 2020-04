Fotogaleria. Sexta-feira Santa sem precendentes

Prisioneiros e médicos carregaram a cruz. Sem fiéis, o rito sagrado que assinala o Calvário de Cristo evidenciou a Praça São Pedro completamente vazia.

Nunca a Praça de São Pedro esteve tão vazia numa Sexta-feira Santa. Sem precedentes, a Via Sacra fez-se numa Praça de São Pedro completamente vazia. Prisioneiros e médicos carregaram a cruz.

A pandemia impôs restrições severas às celebrações da Páscoa no Vaticano. Tradicionalmente celebrada no Coliseu, a Via Sacra decorreu na Praça de São Pedro, com as 14 estações que simbolizam o trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz desde Pretório até ao Calvário. O percurso fez-se ao longo das colunas que circundam a praça e ao redor do obelisco central.

