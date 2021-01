Dezasseis anos depois do trágico tsunami que vitimou mais de 220 mil pessoas na Indonésia e sudeste asiático, o espaço que homenageia as vítimas volta a abrir e gera filas de pessoas à espera para o poderem visitar.

Fotogaleria. Museu dedicado ao tsunami de 2004 reabre na Indonésia

O museu de Banda Aceh, na Indonésia, dedicado ao tsunami de 26 de dezembro de 2004 voltou a abrir portas, depois de ter estado encerrado praticamente todo o ano de 2020, devido à pandemia.

No dia a seguir ao Natal assinalaram-se os 16 anos do trágico tsunami que vitimou mais de 220 mil pessoas nas ilhas da Indonésia e em alguns países vizinhos do sudeste asiático.

A Indonésia foi o país mais afetado, onde o tsunami matou pelo menos 170.000 pessoas.

O espaço que homenageia as vítimas, e que inclui uma sala com os nomes daqueles que perderam a vida na sequência da catástrofe natural, voltou a abrir, com filas de dezenas pessoas à espera para o poderem visitar. Veja as imagens do museu, na fotogaleria em baixo.

