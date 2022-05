Fotogaleria. 'Lua de sangue' iluminou o céu de todo o mundo

Na madrugada de segunda-feira, 28 de Setembro, vai ter lugar um eclipse lunar, que vai conferir ao nosso satélite natural uma cor alaranjada, a popularmente chamada "Lua Vermelha" ou "Lua de Sangue". Simultaneamente esta é a maior Super-Lua deste ano. Se o céu não estiver nublado na nossa latitude, o fenómeno astronómico poderá ser observado no Luxemburgo entre as 4h11 e as 5h23.