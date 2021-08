Milhares de franceses saíram ontem à rua em dezenas de cidades manifestando-se contra o alargamento do passe sanitário que entra em vigor dia 9. Veja as imagens da multidão e dos confrontos com a polícia.

Mundo 35

Fotogaleria

França. Mais de 200 mil pessoas em protesto contra o passe sanitário

Redação Milhares de franceses saíram ontem à rua em dezenas de cidades manifestando-se contra o alargamento do passe sanitário que entra em vigor dia 9. Veja as imagens da multidão e dos confrontos com a polícia.

Uma série de manifestações, por vezes marcadas por confrontos tensos com a polícia, reuniram mais de 200.000 opositores à extensão do passe sanitário em França, no sábado.

Quatro em cada 10 franceses é contra a obrigação da apresentação deste certificado covid na maioria dos locais públicos e transportes, a partir de dia 9 de agosto.

Em Paris, milhares de pessoas saíram à rua tendo a polícia de choque reagido com gás lacrimogéneo.

Cerca de 3.000 agentes das forças de segurança foram mobilizados na capital francesa para enfrentar este terceiro fim de semana de protestos contra o passe sanitário, sobretudo ao longo dos Campos Elísios, para proteger a avenida de uma invasão de manifestantes esporadicamente violentos.

Em Rennes, a manifestação atraiu 2.900 pessoas, contra 2.200 no sábado passado. "Eu sou o judeu de Macron", "vacinem-me contra o fascismo e o capitalismo" ou "Mentirosos dos media! Queremos a verdade", os cartazes empunhados pelos protestantes sobressaiam na multidão.

Em Nantes, as manifestações reuniram "cerca de 4.000 pessoas", segundo a prefeitura, numa atmosfera "muito tensa", de acordo com um fotógrafo da AFP. Nas cidades do sudeste, as autoridades contabilizaram, pelo menos 38.000 pessoas nas ruas, principalmente em Toulon (13.000) e Montpellier (10.000).

França. Até para tomar um café será preciso o passe sanitário, a partir de 9 de agosto Esplanadas exteriores, hospitais, comboios, passam a exigir certificado covid em França. Saiba todos os locais obrigatórios e como obter o passe sanitário.

Infeções a subir

O passe sanitário é um documento que mostra que a pessoa em causa foi vacinada e está imunizada contra a covid-19 ou detém um teste rápido negativo ou prova de recuperação recente da infeção.

As sondagens mostram que a maioria dos franceses apoia a decisão, a oposição adotada por alguns franceses tem sido aguerrida. Quatro em cada 10 franceses é contra este documento.



As autoridades francesas decidiram criar alargar a apresentação do documento na maioria dos locais públicos, na sequência do aumento do número de infetados, devido à variante Delta da doença, considerada mais contagiosa e virulenta.

Veja as imagens da manifestação em Paris.

35 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP





Com AFP e Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.