Filhos e irmãos do Grão-Duque Henri estiveram presentes no casamento da princesa Maria Paula, sobrinha dos reis belgas, em Bruxelas, no sábado. Na cerimónia houve uma homenagem à rainha Isabel II.

Fotogaleria. Família grã-ducal foi ao casamento real belga

Os reis da Bélgica casaram uma das suas sobrinhas, no sábado, em Bruxelas, numa cerimónia que reuniu cerca de 500 convidados, entre eles a família grã-ducal e onde foi prestada uma homenagem especial à rainha Isabel II, a monarca britânica, de 96 anos, falecida na quinta-feira.

Maria Laura, 34 anos, a filha mais velha da Princesa Astrid, irmã mais nova do Rei Filipe, casou-se com William Isvy, 30 anos, um gestor de patrimónios, em Londres.

O casamento civil realizou-se, em privado, na Câmara Municipal de Bruxelas, tendo depois decorrido uma grande cerimónia na Catedral de São Miguel e Gudula, na presença de mais de 500 convidados, incluindo toda a família real.

19 A princesa Maria Paula e o seu pai, o príncipe Lorenz à chegada à catedral onde decorreu a cerimónia religiosa. AFP

A princesa Maria Paula e o seu pai, o príncipe Lorenz à chegada à catedral onde decorreu a cerimónia religiosa. A noiva e o pai. Os reis da Bélgica com os filhos, a princesa Elisabeth, o príncipe Emmanuel, o príncipe Gabriel e a princesa Eleonore à chegada ao casamento da sobrinha. A princesa Astrid e o príncipe Lorenz, pais da noiva. Os reis e a princesa Maria Paula a ser levada ao altar pelo seu pai, o príncipe Lorenz. Os noivos durante a cerimónia religiosa. O casamento real na catedral em Bruxelas. O beijo dos noivos. Os reis eméritos Paola e Alberto II com os reis da Bélgica, Mathilde e Philip no casamento da princesa Maria Paula. O noivo com a sua mãe. Os príncipes belgas, Claire e Aymeric. Os noivos no casamento na catedral em Bruxelas. Os reis Mathilde e Philippe no casamento da sobrinha, a princesa Maria Paula. Membros da família real belga no casamento. A foto tradicional da família real belga com os noivos. A princesa Maria Paula e o marido após a primeira cerimónia privada na Câmara Municipal de Bruxelas onde casaram pelo civil. Os noivos após a cerimónia civil. O noivo, William Isvy, à chegada ao seu casamento pelo civil. A princesa Maria Paula da Bélgica usou a tiara de diamantes da sua mãe, a princesa Astrid.

A família Grão-Ducal também marcou presença nesta união real. Em Bruxelas, a assistir ao matrimónio estiveram os filhos dos Grão-Duques, o príncipe Félix e a princesa Claire e os príncipe Louis e Sébastien. Também os irmãos do Grão-Duque Henri compareceram, o príncipe Guilherme e a princesa Sibilla e o príncipe Jean e a condessa Diane.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 O príncipe Guillaume e a princesa Sibilla. Photo: LUXPRESS/Jean-Claude Ernst

O príncipe Guillaume e a princesa Sibilla. "Casamento molhado, casamento abençoado", diz o ditado português. A princesa Claire e o príncipe Félix, filho dos grão-duques. O príncipe Louis, filho dos grão-duques.





A imprensa belga mostrou imagens da princesa chegando à catedral num vestido da estilista britânica Vivienne Westwood com um véu de quatro metros de comprimento.



Segundo o porta-voz da família real, Herve Verhoosel, o casal ficou muito "comovido" com a morte da Rainha Isabel II, pelo que na cerimónia dedicaram à monarca britânica um "momento de oração e reflexão".



Delphine Böel. A filha “renegada” torna-se a nova princesa da Bélgica Ao fim de sete anos de batalha legal contra Alberto II, que sempre a escondeu e recusou dar-lhe a paternidade, a artista plástica torna-se "Sua Alteza Real". Com os mesmos direitos e apelido dos irmãos, filhos de Paola. Toda a história.

As famílias reais belga e britânica são descendentes da mesma casa real de Saxe-Coburgo e Gotha, embora a dinastia britânica tenha adotado o nome Windsor em 1917. Leopoldo I, o primeiro rei dos belgas, foi o tio da rainha Vitória que, com um reinado de mais de 63 anos, foi o mais longo soberano britânico antes dos 70 anos de reinado de Isabel II.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 A princesa Delphine posa com o seu marido Jim O'Hare e os filhos Oscar e Josephine à chegada ao casamento da princesa Maria Laura. AFP

A princesa Delphine posa com o seu marido Jim O'Hare e os filhos Oscar e Josephine à chegada ao casamento da princesa Maria Laura. A princesa Maria Paula e William Isvy durante a cerimónia religiosa. A princesa Delphine, fruto de uma relação extraconjugal do rei Alberto e o marido Jim O'Hare à chegada ao casamento real.

Princesa Delphine entre os convidados

A princesa Delphine, a filha ilegítima de Alberto II foi uma das convidadas que mereceu atenções particulares. Em outubro de 2020, após anos de batalha judicial para ser reconhecida como filha do rei Alberto, o tribunal atribuiu o título de princesa a Delphine Boel, fruto de uma relação extraconjugal do rei. As pazes com os monarcas foram feitas e a princesa está integrada na família real.





