Na tradicional aparição à varanda do Palácio de Buckingham após a coroação nem o príncipe Harry, nem André, irmão do rei estiveram presentes. Saiba porquê. Veja as fotos.

Fotogaleria. Carlos III reúne família mas exclui Harry

O aceno ao povo na varanda do Palácio de Buckingham é o coroar dos eventos mais importantes da monarquia britânica. Foi lá que a rainha Isabel II terminou a sua cerimónia de coroação, em junho de 1953, onde junto da família real e do marido acenou aos milhares de populares que a esperavam, e foi lá que todos os noivos reais apareceram também para igualmente cumprimentar o povo, após a cerimónia religiosa, como Carlos e Diana, William e Camilla.

Anualmente, e enquanto a rainha Isabel II era viva, a família real fazia a sua aparição naquela varanda por ocasião do "Trooping the Colour", tendo a monarca ali aparecido de surpresa quando celebrou os seus 70 anos de reinado.

A saudação aos milhares de populares que quiseram manifestar o apoio aos novos reis foi acompanhada depois por um espetáculo aéreo da Royal Air Force, como também é tradição, durante o "Trooping the Colour".

19 Os reis Carlos e Camilla ladeados pelos pajens. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os reis Carlos e Camilla ladeados pelos pajens. AFP A rainha Camilla fala com o seu neto Freddy Parker Bowles (à direita). AFP A duquesa de Edinburgh, Sophie (esq.) os príncipes de Gales e os seus filhos, Charlotte e Louis. AFP A família real na tradicional aparição na varanda de Buckingham. AFP Camilla com a sua coroa, AFP A família real de olhos postos no céu a ver o espetáculo de aviação. AFP Os príncipes Charlotte e Louis. AFP Os reis Carlos III e Camilla acenam aos populares. AFP Os príncipes William e Catherine com o filho mais novo, príncipe Louis. AFP O príncipe George, ao meio, o filho mais velho de William e Catharine. AFP A multidão à espera dos reis na varanda. AFP Milhares de populares estiveram presentes em frente ao palácio de Buckingham para ver os reis na varanda. AFP A família real na tradicional aparição na varanda de Buckingham. AFP A rainha Camilla. AFP O rei Carlos III saúda a multidão. AFP Os reis trocam palavras durante a aparição à varanda. AFP O pequeno príncipe Louis foi protagonista de vários momentos divertidos durante a cerimónia da coroação. AFP O rei Carlos III. AFP Os reis Carlos e Camilla. AFP

Depois da cerimónia da coroação, Carlos III e Camilla, de coroa na cabeça, surgiram na varanda do palácio, ladeados por vários membros da realeza mais chegados como os príncipes herdeiros, William e Catherine e seus três filhos, George, Charlotte e Louis. Os reis ladearam-se, sobretudo, por muitas crianças da família nomeadamente os netos de ambos e outras crianças que também foram pajens que acompanharam os reis na Abadia de Westminster.

Houve, contudo, duas ausências muito notadas. A do filho mais novo de Carlos III, o príncipe Harry e a do irmão do rei, o príncipe André. Ambos estiveram na cerimónia da coroação, embora Harry sem uniforme militar, enquanto André pode usar o traje real, com permissão do irmão. Contudo, já não puderam estar presentes no momento emblemático de juntamente com os reis e família cumprimentarem o povo na varanda de Buckingham.

As razões da exclusão

De acordo com a imprensa britânica, a exclusão do filho e irmão do monarca britânico deve-se ao facto de os dois já não fazerem parte dos membros reais com funções na "firma". O rei escolheu apenas ter presente os elementos da família que trabalham para a coroa. Tanto a Harry como André foram-lhes retiradas as funções reais devido às polémicas que protagonizaram.

O príncipe André foi processado dos EUA por acusação sexual contra menor de idade, no escândalo do caso Jeffrey Epstein. Já o filho mais novo de Carlos III e da malograda princesa Diana foi afastado pelas várias acusações, entre elas de racismo contra a família real, que esta terá feito à sua mulher Meghan. Atitudes que levaram o casal Harry e Meghan a deixar o Reino Unido e a irem viver para os EUA.



Além dos príncipes herdeiros e seus filhos, também apareceram na varanda os irmãos de Carlos, o irmão mais novo Eduardo, o duque de Edimburgo e a sua mulher Sophie, com os filhos, Lady Louise e James, a irmã princesa Ana, o duque de Kent, primo direito de Isabel II. Um clã familiar bem mais pequeno do que o dos tempos idos de Isabel II onde a família muito mais completa aparecia naquela varanda.





