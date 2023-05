Aos 74 anos, o herdeiro que mais tempo esperou para ser rei recebeu a coroa, enquanto a sua mulher, que já mereceu tanto desagrado dos súbditos se tornou rainha. Os melhores momentos da entronização dos reis de Inglaterra.

Mundo 28 3 min.

Realeza

Fotogaleria. As imagens da coroação dos reis Carlos III e Camilla

Paula SANTOS FERREIRA Aos 74 anos, o herdeiro que mais tempo esperou para ser rei recebeu a coroa, enquanto a sua mulher, que já mereceu tanto desagrado dos súbditos se tornou rainha. Os melhores momentos da entronização dos reis de Inglaterra.

Nem a chuva afastou os milhares de pessoas que saíram à rua, em Londres para saudar e ver Carlos III e Camilla que hoje foram coroados reis de Inglaterra. Carlos III, com 74 anos, e a rainha consorte Camila saíram do palácio num luxuoso coche levado por seis cavalos, dirigindo-se para a Abadia de Westminster onde decorre a cerimónia da coroação segundo rituais ancestrais.

Os grão-duques do Luxemburgo que têm ligações familiares e de amizade com o rei Carlos III e sua família estiveram também presentes na abadia de Westminster na cerimónia de coroação, entre tantas outras casas reais.

Os grão-duques do Luxmburgo Henri e Maria Teresa à chegada à Abadia de Westminster este sábado de manhã, em Londres. AFP

Setenta anos depois da coroação da rainha Isabel II foi a vez do seu herdeiro, subir ao trono. Carlos III foi o herdeiro que mais tempo esperou para ser monarca.

"Deus salve o Rei!", a famosa frase foi proferida quando a coroa de Santo Eduardo, a mais importante joia real britânica foi colocada na cabeça de Carlos III, pelo arcebispo de Canterbury coroando-o rei de Inglaterra. Ao príncipe William coube entregar algumas vestes reais ao pai, passando o jovem e a mulher a serem agora os herdeiros do trono.

A coroa de Camilla

Após a entronização de Carlos III foi a vez de Camilla se tornar também rainha de Inglaterra, sentando-se para também receber a sua coroa, igualmente pelo arcebispo. A mulher de Carlos escolheu não usar uma coroa própria, mas uma joia que pertenceu à rainha Mary, avó da falecida rainha Isabel II. Atrás de si, estavam as suas duas irmãs neste que terá sido o momento mais solene da sua vida. Afinal, ela que já foi a mulher mais detestada dos súbditos conseguiu anos depois conquistá-los e merecer agora a coroa de rainha.

Curiosidades e detalhes da cerimónia de coroação de Carlos III Da cerimónia, aos convidados, passando ainda pela gastronomia. Fique a par dos principais pormenores da coroação.

Na Abadia cerca de 2000 pessoas assistiram à entronização do monarca, entre família, famílias reais, políticos e governantes. Os Grão-duques do Luxemburgo estão presentes para as festividades, bem como o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja a coroação e os convidados na abadia de westminster

28 Carlos III com a coroa de Santo Eduardo. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Carlos III com a coroa de Santo Eduardo. AFP A rainha Camilla após ser coroada na abadia de Westminter. AFP O momento solene da coroação. Jonathan Brady/PA Wire/dpa O momento em que Carlos III recebe a coroa. Aaron Chown/PA Wire/dpa O momento em que Camilla é coroada. AFP A rainha Camilla já entronizada. AFP As duas coroas de Carlos III e Camilla. AFP Os reis na cerimónia. AFP Os príncipes William e Kate com os filhos. AFP Os príncipes Louis e Charlotte, filhos de William e Catherine, netos do rei Carlos III. AFP A princesa Victoria e o rei Carlos Gustavo da Suécia. Victoria Jones/PA Wire/dpa Os príncipes herdeiros da Noruega Haakon e Mette-Marit . AFP O presidente francês e a mulher, Emmanuel e Brigitte Macron. AFP O primeiro-ministro canadiano e a mulher,Justin e Sophie Trudeau. AFP O primeiro-ministro britânico e mulher, Britain's Rishi Sunak e Akshata Murty. AFP Os reis da Holanda, Willem-Alexander e Maxima. AFP O príncipe George, filho dos príncipes William e Catherine. AFP A abadia lotada com 2000 convidados para a cerimónia da coroação. AFP A princesa de Gales, Catarina, mulher do príncipe William. AFP A carruagem Diamond State Coach que levou os reis até à cerimónia da coroação. AFP A coroa de Santo Eduardo que passa a pertencer a Carlos III. AFP A rainha Camilla entrando na Abadia de Westminster. AFP Alguns filhos e netos da rainha Isabel II. AFP O príncipe Harry, Duque de Sussex compareceu sem a mulher Meghan que ficou nos EUA. AFP Os reis na carruagem a caminho da Abadia de Westminster. AFP O músico Nick Cave . AFP A primeira dama dos EUA Jill Biden e a neta Finnegan Biden. AFP O presidente de Israel Isaac Herzog e a mulher Michal . AFP

Da parte dos Windsor, o príncipe Harry, filho mais novo de Carlos está sozinho, sem a mulher Meghan, que optou por ficar nos EUA com os filhos. O seu filho Archie celebra hoje seis anos. Ao contrário do irmão, e tal como sucedeu no funeral da rainha, Harry não usou o uniforme militar. William ajoelhou-se também perante o pai e beijou-o no rosto quando Carlos III já tinha a coroa.

Além de receber a coroa real, o ritual incluiu a unção do novo rei com um azeite consagrado e a entrega ao soberano de várias peças das joias da coroa que simbolizam a transmissão de poderes.



Carlos III herdou o trono de sua mãe, Isabel II, falecida em 08 de setembro de 2022.

O que se oferece a um rei? O presente dos Grão-Duques a Carlos III O Grão-Duque Henri e Maria Teresa, primos afastados do rei britânico, estarão sábado na proclamação de Carlos III, em Londres.

Depois da cerimónia, os reis presidem à procissão da Coroação em direção ao Palácio de Buckingham. Pelas 14h30 (15h30 do Luxemburgo) Carlos III e Camilla aparecem com a família real na varada do Palácio para acenar ao povo e ver o sobrevoo de aviões militares.

Entre os populares que esperavam para acenar aos reis, havia quem se encontrava nas ruas de Londres para protestar contra os reis e monarquia. "Não é o meu rei", gritavam protestantes do movimento anti-monarquia em Trafalgar Square, tendo algumas dezenas sido detidos.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.