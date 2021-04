Em 2021, as celebrações de Páscoa continuam a ser marcadas pelas restrições da pandemia, mas não por igual, em todo o mundo. Se a Praça de São Pedro, no Vaticano, continua vazia, na China as imagens fazem recuar aos tempos pré covid-19.

Mundo 19

Fotogaleria. As celebrações da Páscoa no mundo

Em 2021, as celebrações de Páscoa continuam a ser marcadas pelas restrições da pandemia, mas não por igual, em todo o mundo. Se a Praça de São Pedro, no Vaticano, continua vazia, na China as imagens fazem recuar aos tempos pré covid-19.

Da Europa à Ásia, passando pela América do Sul, a Páscoa foi celebrada em todo o mundo, pelos fiéis cristãos.

Papa pede superação dos atrasos na distribuição das vacinas e distribuição por países mais pobres Na sua mensagem de Páscoa, o Papa Francisco fez ainda uma menção aos “os emigrantes que fogem da guerra e da miséria” e pediu “que não faltem sinais concretos de solidariedade e fraternidade humana”

Mesmo com as medidas restritivas impostas pela pandemia da covid-19, em cerimónias mais ou menos concorridas, o dia que assinala a Ressurreição de Jesus Cristo foi celebrado um pouco por todo o globo, mesmo em países onde o cristianismo é uma minoria religiosa.

Na fotogaleria, em baixo, pode ver algumas imagens de como esta Páscoa tem sido vivida, pelo mundo.

19 Missa no Sagrado Sepulcro, em Jerusalém Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Missa no Sagrado Sepulcro, em Jerusalém Foto: AFP Missa no Sagrado Sepulcro, em Jerusalém AFP Missa no Sagrado Sepulcro, em Jerusalém AFP Missa numa igreja católica perto de Pequim, na China. AFP Missa numa igreja católica perto de Pequim, na China. Foto: AFP Missa de Páscoa na catedral de Rawalpindi, Paquistão. Foto: AFP Missa de Páscoa em Katuwapitiya, Sri Lanka. Foto: AFP Missa de Páscoa em Katuwapitiya, Sri Lanka. AFP Missa de Páscoa em York, na Inglaterra, dada pelo Arcebispo Foto: AFP Missa em Beirute, Líbano Foto: AFP Missa em Beirute, Líbano AFP Missa de Páscoa, em Mateus Leme, no estado de Minas Gerais, Brasil. Foto: AFP O Papa Francisco na Basílica de São Pedro para deixar a mensagem Urbi et Orbi aos fiéis católicos. Foto: AFP O Papa Francisco na Basílica de São Pedro para deixar a mensagem Urbi et Orbi aos fiéis católicos. AFP Vaticano vazio no dia de Páscoa. Foto: AFP Vaticano vazio no dia de Páscoa. Foto: AFP Missa de Páscoa em York, na Inglaterra, dada pelo Arcebispo Foto: AFP Cerimónia pascal em Brenchley, no sul de Inglaterra. Foto: AFP Missa de Páscoa no Kosovo Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.