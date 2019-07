'Nua ou então é 2.000 a foto'. Era esta a proposta feita às modelos por Marcus Hyde, profissional de Kim Kardashian e Ariana Grande.

Mundo 3 min.

Fotógrafos das estrelas denunciados por abusos a jovens modelos

Paula SANTOS FERREIRA 'Nua ou então é 2.000 a foto'. Era esta a proposta feita às modelos por Marcus Hyde, profissional de Kim Kardashian e Ariana Grande.

Kim Kardashian ou Ariana Grande nem queriam acreditar quando souberam que o fotógrafo, Marcus Hyde (na foto de abertura com Kardashian) com quem trabalhavam se aproveitava da fama de ser íntimo de grandes celebridades como elas ou Snoop Dog, para despir ou extorquir dinheiro a jovens modelos em início de carreira. E não era o único.

Foi a modelo Sunnaya Nash que desmascarou Hyde, esta semana, publicando uma série de mensagens trocadas com o fotógrafo, na conta de instagram ‘Diet Prada'. Ela soube que Hyde procurava modelos para um projeto e conversou com ele via instagram.

Nash conta que Hyde pediu fotos dela nua, e ela negou. Então ele pediu dois mil dólares por cada fotografia que lhe tirasse com roupa. Ela negou. Ao que ele respondeu: “Encontra outro. Eu continuarei a tirar fotos a celebridades”. Depois de o denunciar publicando esta troca de mensagens, Sunnaya recebeu testemunhos de outras mulheres, muitos anónimos a contar que este mesmo fotógrafos lhes propusera o mesmo.

Mas Marcus Hyde não estava sozinho neste jogo de poder perante jovens anónimas aspirantes a modelo, ou em início de carreira. Nas mensagens enviadas surgem muitas queixas de um outro fotógrafo bem conhecido dos modelos da victoria’s Secret, Timur Emek, e cuja forma de abordar as jovens era muito semelhante à de Hyde. Propostas de fotografias de nudez ou dinheiro em troca de retratos vestidos (em baixo foto de Timur Emek na denúncia da Diet Prada).

"Apoio o direito das mulheres não serem assediadas"

Depois da publicação destas denúncias Kim Kardashian e Ariana Grande escreveram mensagens nas redes sociais manifestando o apoio a estas vítimas e dizendo-se chocadas com o fotógrafo. Ambas deixaram de trabalhar com Hyde. Kardashian considerou o comportamento do fotógrafo com quem trabalhou no passado, “indesculpável e desapropriado”.

Da sua experiência pessoal, “foi sempre profissional e estou profundamente chocada, triste e desiludida por saber que outras mulheres tiveram experiências muito diferentes”, escreveu numa ‘story’ no Instagram, citada pelo ‘Huffington Post’ e pelo El País. “Apoio todo o direito das mulheres de não serem assediadas, nem requisitadas ou pressionadas para fazerem algo que não estão confortáveis para fazer. Não podemos permitir que este tipo de comportamento passe despercebido e aplaudo aquelas que falaram”, vinca Kim Kardashian no seu instagram.

Também a cantora Ariana Grande referiu nas redes sociais ter ficado chocada ao ver “algumas ‘stories’ realmente chocantes e desoladoras”. E pede: “Por favor, não façam sessões com fotógrafos que vos façam sentir incomodadas ou que vos façam sentir que têm de tirar a roupa contra a vossa vontade. Se querem, perfeito. Se não querem, por favor não o façam. Se vos dizem que têm de pagar mais por posar vestidas é mentira e tenho muita pena que vos tenha acontecido isso. Prometo que há muitos fotógrafos talentosos, respeitosos e porreiros por aí.”

Depois do escândalo, a hashtag #CancelMarcusHyde inundou o Twitter e segundo o Buzzfeed o Instagram desativou duas contas do fotógrafo.

O El País cita uma reportagem de investigação do The Boston Globe sobre o abuso e exploração sexual no mundo da moda, onde foram entrevistadas mais de 50 modelos. Do total mais de 60% contaram que tinham sido “tocadas de maneira imprópria durante uma sessão de fotos”. No início da campanha #MeToo também várias mulheres denunciaram abusos de fotógrafos famosos.